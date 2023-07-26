台灣50指數比較：0050、006208、00922、00923

00922 國泰台灣領袖 50ETF 基金是今年 3 月 16 號新發行，由於台灣存股族定期定額前五名的標的中，包含了 0050 與 006208 這兩檔台灣 50 指數 ETF，因此大家都想知道 00922 與它們的差異。
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00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」，指數編製方式首先為 MSCI 台灣指數成分股為母體 (包含上市與上櫃)，依照市值大小作為原始權重；再來納入 ESG 投資優勢，爭議性武器與近四季每股盈餘為負會被排除，且 MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B 以下的公司也會排除；並以「低碳轉型分數」進行個股權重調整，取前 50 大企業為成分股；總結來說，與 0050、006208 追蹤之「台灣 50 指數」單純為市值前 50 大之上市公司，多了低碳轉型篩選議題、與擴增較廣的上櫃市場，並以 ESG 為排序。
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除了 00922，於今年 2 月推出的 00923 群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金，也是大家比較的話題之一，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」，採樣母體是台股上市普通股股票，經流動性指標篩選後，依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料作為篩選條件，選取市值前 50 大股票，運用自由流通市值加權，表彰臺灣具永續 ESG 表現、低碳密度之特性；整體來說，可以說是「台灣 50 指數」再加上 ESG 概念、且一樣為市值排序之 ETF。
而 00922 與 00923 皆納入台積電條款，單一持股比重控制在 30%，詳細前十大成分股如下：
|
前 10 大
持股
|
00922
|
%
|
0050
|
%
|
006208
|
%
|
00923
|
%
|
1
|
台積電
|
30.55
|
台積電
|
47.79
|
台積電
|
47.91
|
台積電
|
30.65
|
2
|
鴻海
|
5.22
|
鴻海
|
4.53
|
鴻海
|
4.54
|
聯發科
|
6.92
|
3
|
聯發科
|
4.66
|
聯發科
|
4.03
|
聯發科
|
4.04
|
聯電
|
4.92
|
4
|
台達電
|
4.01
|
台達電
|
2.44
|
台達電
|
2.44
|
鴻海
|
4.71
|
5
|
聯電
|
2.15
|
聯電
|
2.16
|
聯電
|
2.17
|
創意
|
4.14
|
6
|
富邦金
|
2.08
|
中華電
|
1.71
|
中華電
|
1.71
|
日月光
|
4.09
|
7
|
中華電
|
2.07
|
富邦金
|
1.6
|
富邦金
|
1.6
|
聯詠
|
3.57
|
8
|
和泰
|
1.96
|
中信金
|
1.57
|
中信金
|
1.58
|
瑞昱
|
3.31
|
9
|
中信金
|
1.93
|
南亞
|
1.56
|
南亞
|
1.57
|
台達電
|
2.56
|
10
|
兆豐金
|
1.83
|
國泰金
|
1.45
|
國泰金
|
1.46
|
力積電
|
2.56
另外，存股族在意的經理費，目前以下四檔仍以 006208 最低，但若投資人想參與 ESG 選股，00922 經理費為 0.2%、00923 則為 0.32%。
|
ETF
|
經理費
|
保管費
|
00922
|
0.20%
|
0.035%
|
0050
|
0.32%
|
0.04%
|
006208
|
0.15%
|
0.035%
|
00923
|
0.32%
|
0.035%
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