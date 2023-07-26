台灣50指數比較：0050、006208、00922、00923

00922 國泰台灣領袖 50ETF 基金是今年 3 月 16 號新發行，由於台灣存股族定期定額前五名的標的中，包含了 0050 與 006208 這兩檔台灣 50 指數 ETF，因此大家都想知道 00922 與它們的差異。

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00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」，指數編製方式首先為 MSCI 台灣指數成分股為母體 (包含上市與上櫃)，依照市值大小作為原始權重；再來納入 ESG 投資優勢，爭議性武器與近四季每股盈餘為負會被排除，且 MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B 以下的公司也會排除；並以「低碳轉型分數」進行個股權重調整，取前 50 大企業為成分股；總結來說，與 0050、006208 追蹤之「台灣 50 指數」單純為市值前 50 大之上市公司，多了低碳轉型篩選議題、與擴增較廣的上櫃市場，並以 ESG 為排序。

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除了 00922，於今年 2 月推出的 00923 群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金，也是大家比較的話題之一，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」，採樣母體是台股上市普通股股票，經流動性指標篩選後，依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料作為篩選條件，選取市值前 50 大股票，運用自由流通市值加權，表彰臺灣具永續 ESG 表現、低碳密度之特性；整體來說，可以說是「台灣 50 指數」再加上 ESG 概念、且一樣為市值排序之 ETF。

而 00922 與 00923 皆納入台積電條款，單一持股比重控制在 30%，詳細前十大成分股如下：

前 10 大 持股 00922 % 0050 % 006208 % 00923 % 1 台積電 30.55 台積電 47.79 台積電 47.91 台積電 30.65 2 鴻海 5.22 鴻海 4.53 鴻海 4.54 聯發科 6.92 3 聯發科 4.66 聯發科 4.03 聯發科 4.04 聯電 4.92 4 台達電 4.01 台達電 2.44 台達電 2.44 鴻海 4.71 5 聯電 2.15 聯電 2.16 聯電 2.17 創意 4.14 6 富邦金 2.08 中華電 1.71 中華電 1.71 日月光 4.09 7 中華電 2.07 富邦金 1.6 富邦金 1.6 聯詠 3.57 8 和泰 1.96 中信金 1.57 中信金 1.58 瑞昱 3.31 9 中信金 1.93 南亞 1.56 南亞 1.57 台達電 2.56 10 兆豐金 1.83 國泰金 1.45 國泰金 1.46 力積電 2.56

另外，存股族在意的經理費，目前以下四檔仍以 006208 最低，但若投資人想參與 ESG 選股，00922 經理費為 0.2%、00923 則為 0.32%。