台灣50指數比較：0050、006208、00922、00923

台灣50指數比較：0050、006208、00922、00923。(圖:shutterstock)
台灣50指數比較：0050、006208、00922、00923。(圖:shutterstock)

00922 國泰台灣領袖 50ETF 基金是今年 3 月 16 號新發行，由於台灣存股族定期定額前五名的標的中，包含了 0050 與 006208 這兩檔台灣 50 指數 ETF，因此大家都想知道 00922 與它們的差異。

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00922、0050 比較？進化版的「台灣 50 指數」00922 配息、成分股、值得投資嗎？

00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」，指數編製方式首先為 MSCI 台灣指數成分股為母體 (包含上市與上櫃)，依照市值大小作為原始權重；再來納入 ESG 投資優勢，爭議性武器與近四季每股盈餘為負會被排除，且 MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B 以下的公司也會排除；並以「低碳轉型分數」進行個股權重調整，取前 50 大企業為成分股；總結來說，與 0050、006208 追蹤之「台灣 50 指數」單純為市值前 50 大之上市公司，多了低碳轉型篩選議題、與擴增較廣的上櫃市場，並以 ESG 為排序。

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除了 00922，於今年 2 月推出的 00923 群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金，也是大家比較的話題之一，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」，採樣母體是台股上市普通股股票，經流動性指標篩選後，依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料作為篩選條件，選取市值前 50 大股票，運用自由流通市值加權，表彰臺灣具永續 ESG 表現、低碳密度之特性；整體來說，可以說是「台灣 50 指數」再加上 ESG 概念、且一樣為市值排序之 ETF。

而 00922 與 00923 皆納入台積電條款，單一持股比重控制在 30%，詳細前十大成分股如下：

前 10 大

持股

00922

%

0050

%

006208

%

00923

%

1

台積電

30.55

台積電

47.79

台積電

47.91

台積電

30.65

2

鴻海

5.22

鴻海

4.53

鴻海

4.54

聯發科

6.92

3

聯發科

4.66

聯發科

4.03

聯發科

4.04

聯電

4.92

4

台達電

4.01

台達電

2.44

台達電

2.44

鴻海

4.71

5

聯電

2.15

聯電

2.16

聯電

2.17

創意

4.14

6

富邦金

2.08

中華電

1.71

中華電

1.71

日月光

4.09

7

中華電

2.07

富邦金

1.6

富邦金

1.6

聯詠

3.57

8

和泰

1.96

中信金

1.57

中信金

1.58

瑞昱

3.31

9

中信金

1.93

南亞

1.56

南亞

1.57

台達電

2.56

10

兆豐金

1.83

國泰金

1.45

國泰金

1.46

力積電

2.56

另外，存股族在意的經理費，目前以下四檔仍以 006208 最低，但若投資人想參與 ESG 選股，00922 經理費為 0.2%、00923 則為 0.32%。

ETF

經理費

保管費

00922

0.20%

0.035%

0050

0.32%

0.04%

006208

0.15%

0.035%

00923

0.32%

0.035%

 

 

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