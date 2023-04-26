〈聯亞法說〉中國電信需求加持 Q2營收仍有望季增雙位數

聯亞 (3081-TW) 今 (26) 日召開法說會，首季營運受美系消費性產品訂單拖累，展望本季，公司認為，消費性產品目前不確定性仍高，但中國電信產品需求明顯回溫，營收預計落在 3.27-3.82 億元之間，持平或季增上看 16%。

聯亞看好電信 (Telecom) 端營運，隨著中國新政府上任可望推動更多基礎建設支出，客戶目前正等待政策出台，可望能帶動電信端產品需求，目前 3 月電信端使用的 10G、25G 營收比重已回到 3-4 成，今年可望維持這樣的營收佔比。

聯亞表示，隨著 10G、25G 營收比重提升，同時消費性比重下降，產品組合改善下，毛利率有機會改善。

聯亞矽光業務則持續成長，公司上修今年成長幅度，美國大型網路公司 800G 需求比年初預期還高，原本 400G 訂單也持續出貨，預計今年接下來矽光每季出貨金額都將季增 15-20%。

矽光 LiDAR 也有新進展，聯亞表示，目前有十家美國、日本、中國等客戶持續開發，包含砷化鎵、磷化銦的設計，去年營收比重 3-4%，預期今年工程金額增加一倍以上，其中中國客戶將於 7 月量產，美國、日本則將在 2025 年下半年後量產。

消費性產品方面，近期傳出美系客戶手機應用端將更改設計，聯亞指出，客戶有進一步消息與訂單預估會再通知，目前耳機 / AR 沒有任何改變的傳聞。