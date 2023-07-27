〈能源盤後〉Fed升息1碼、美國庫存降幅比預期少 油價從三個月高點下滑

原油期貨周三 (26 日) 從三個月高點拉回，主因是美國原油庫存降幅小於市場預期，並在美國聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼之後保持跌勢。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 39 美分或 0.5%，收每桶 79.24 美元。Fed 宣布升息後，西德州原油報每桶 78.78 美元，跌幅為 1.1%。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下滑 34 美分或 0.4%，報每桶 83.30 美元。Fed 宣布升息後，布蘭特原油報每桶 82.92 美元，跌幅為 0.9%。

如今交易最活絡的 10 月交割布蘭特原油 (Brent) 期貨價格，下滑 32 美分或 0.4%，報每桶 82.93 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上揚 1.9%，收每加侖 2.9084 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.8336 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下挫 3.4%，收每百萬 Btu 2.636 美元，該期貨將在周四期滿。

市場驅動力

西德州和布蘭特周二都收在 4 月 18 日迄今高點，反映投資人對下半年轉為供不應求的期待。

但美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，美國原油庫存上周僅減少 60 萬桶，遠不如市場預估的減少 235 萬桶。汽油和柴油庫存分別減少 80 萬桶、20 萬桶，降幅也小於市場預期。

Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 說：「庫存減少幅度不引人注目。這是一份中性至看空的報告，加上 Fed 升息，可能會對需求和價格產生抑制作用。」

Fed 周三決議升息 1 碼 (25 個基點) 至 5.25-5.50%，為利率 22 年來高點，也是過去 12 次會議中的第 11 次升息。Fed 在聲明中，也保留再度升息的選項。

升息代表企業和消費者的借貸成本提高，不利於經濟成長並會削弱原油需求。Fed 在紐約商業交易所 (Nymex) 收盤前半小時公布決議。

Tyche Capital Advisors 的 Tariq Zahir 說，由於沙烏地阿拉伯持續減產、大西洋颶風季到來，未來幾周的能源價格有望保持強勁。

儘管如此，投資人對主要央行激進緊縮可能打壓經濟成長的擔憂，持續抑制原油的上漲動能，儘管投資人也開始預期，升息周期即將告終。

中國當局近期宣布支持經濟的措施，但投資人對這個全球第二大原油消費國能否兌現承諾、推行政策，仍心存疑慮。

ING 大宗商品首席策略師 Warren Patterson 說：「我們仍須等待實際的政策——風險在於，這些政策可能令人失望。」