澳洲央行會議紀要：因擔心通膨上行風險而決定升息

澳洲央行 5 月會議紀要顯示，本月出乎意料地決定升息，主要是考量到勞動力市場供應吃緊和房價上漲，恐帶來進一步通膨的風險。

央行議息委員會也討論了維持現狀的選項，但最終仍決定上調利率至 3.85% 的 11 年高點。央行還預計，總體 CPI 將到 2025 年年中，才會回落到目標區間 2-3% 的頂端。

央行會議紀要顯示，有鑑於通膨如果持續居高不下，將意味著高於目標值長達 4 年時間了，因此幾乎沒有為通膨上行風險留下空間。成員們還同意，可能仍然需要進一步升息，但這取決於經濟和通膨的變化情況。

會議紀要並未見到特別鷹派的觀點，紀要公布後，澳元兌美元跌破 0.6700 的關鍵支撐位。

會議紀要顯示，其他重啟升息的理由還包括 4 月經濟數據強勁，如勞動力市場供應吃緊、通膨壓力顯著，而全球銀行市場的壓力已有所緩解。

央行進一步強調，近期匯率貶值和房價上漲，在一定程度上是由 4 月份暫停升息的決定推動的。

澳洲聯邦銀行 Gareth Aird 表示，央行愈來愈擔心，生產力成長疲軟會造成通膨更加棘手，不過他認為，如果經濟數據符合或弱於央行預期，澳洲央行將暫停升息。

整體而言，澳洲應對通膨的政策行動比起於全球其他一些央行偏弱，自 2022 年 5 月以來，累計提高利率 3.75 個百分點。