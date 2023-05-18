澳洲失業率意外上升 澳元受衝擊下挫0.4%

周四 (18 日) 公布的數據顯示，澳洲 4 月份的就業市場意外收縮，在經濟活動有所降溫的情況下，失業率上升。受此影響，澳元周四下跌 0.4%，兌美元來到 0.6630 附近。

澳洲統計局 (ABS) 公布，4 月份澳洲就業總人數經季節性調整後減少 4300 人至 1390 萬人，全國失業率上升至 3.7%。與此相較，市場預計就業人數成長 2.5 萬人，失業率預期及前值均為 3.5%。

就業數據降溫之際，周三的數據顯示，澳洲薪資成長在 2023 年第一季略有放緩。

澳洲央行警告，由於利率居高不下或可能進一步上升，今年就業料將進一步降溫。 就業市場的疲軟，也讓澳洲央行進一步升息的空間更小。

統計局的勞工統計主管 Bjorn Jarvis 表示，即使參與率和就業與人口比例指標均有所下降，但仍然遠遠高於疫情的水準，並接近 2022 年的歷史高點。儘管上個月的就業人數小幅下降，但今年第一季平均每月仍增加 39000 個工作職務。

Jarvis 說，4 月份的工作時間躍升了 2.6%，雇主報告仍顯示大量職位空缺。

他指出，「這是因為在復活節期間，減少工作時間的人比平時少，可能反映出有更多的人比平時更早或更晚地休假，或者一些人無法休假。」

儘管 4 月份失業率有所上升，但仍接近去年觸及的 50 年低點。 澳洲央行可能會在今年收緊政策的同時，尋找更多勞動力市場降溫的跡象。

澳洲財政部預計，2024/25 年度失業率將上升至 4.5%，到 2026/27 年度將回落至 4.25%。