中航攻電動商用車領域 全台首台純電貨櫃車亮相

散裝航商中航 (2612-TW) 今 (26) 日宣布，旗下子公司航偉汽車導入全台第一部純電動貨櫃車，近期已完成台灣各項法規認證，達成國內純電動貨櫃車發展的重要里程碑，並規劃於明年完善配套的專業售後服務系統。

中航說明，看好電能運輸革命，透過航偉汽車搶進大型電動商用車新興市場，近期完成國內各項法規認證，已導入全台第一部純電動貨櫃車。

航偉汽車董事長朱天翎表示，電動貨櫃車既是一個全新的領域，也是未來發展的趨勢，導入全台首部純電動貨櫃車後，將整合集團內相關運輸、倉儲物流的優勢，扮演運輸工具動力減碳電動化發展的領頭羊，引領國內貨櫃車市場走向電動化，並協助產業鏈進行綠色轉型。

中航於 2019 年創立航偉汽車，與北京華創和著名車廠合作投入載重 35 噸純電動貨櫃車開發工作，並以台灣貨櫃運輸作業環境為基礎，進行設計試製，在專業分工下，由整車廠提供符合台灣道路使用的短軸距底盤，搭載先進電控系統和國際大廠 282kWh 電池技術，歷經數年研發後，現已開發成功，投入貨櫃運輸任務。

後續航偉汽車將持續分析運行實績與各項數據，做為次世代純電動貨櫃車的改善基礎。

在營運場域方面，航偉汽車計劃在高雄碼頭和國際各大知名航商合作，協助合作夥伴加速布局電動運具，以提高無碳化導入比率，並規劃於明年完善配套的專業售後服務系統，擴大銷售新一代產品。

中航目前業務涵蓋海運、內陸運輸、倉儲物流等範圍，旗下偉聯運輸，擁有龐大的貨櫃車隊，在台灣內陸運輸界具有領導地位。