全美首州！蒙大拿州簽署法案 全面封殺TikTok

全美首州！蒙大拿州簽署法案 全面封殺TikTok (圖片：shutterstock)
全美首州！蒙大拿州簽署法案 全面封殺TikTok (圖片：shutterstock)

美國蒙大拿州州長 Greg Gianforte 週三 (17 日) 簽署法案，禁止中國公司「字節跳動」(ByteDance) 擁有的短影音分享平台 TikTok 在州內營運，成為美國第一個在全州範圍內實施 TikTok 禁令的州。

共和黨州長 Gianforte 週三表示，蒙大拿州在全美所有州中採取最果斷的行動，保護蒙大拿州民的私人數據和敏感個人資訊，該法案將進一步保護蒙大拿州民免受中國的監視。

蒙大拿州議會 4 月中旬以 54 票贊成、43 票反對通過一項法案，禁止應用程式商店提供 TikTok，供蒙大拿州的用戶下載。

全美首州！蒙大拿州簽署法案 全面封殺 TikTok (圖片：shutterstock)
全美首州！蒙大拿州簽署法案 全面封殺 TikTok (圖片：shutterstock)

蒙大拿州將禁止 Google 和蘋果的應用商店在當地提供 TikTok 應用程序，該禁令於 2024 年 1 月 1 日生效。

一旦違反該規定，TikTok 可能面臨每日高達 10,000 美元的額外罰款。Google 和蘋果 (AAPL-US) 也可能面臨每次違規而被罰款 10,000 美元。

截稿前，蘋果和 Google 尚未公開回應此消息。

TikTok 回應：「Gianforte 簽署一項法案，非法禁止 TikTok，這侵害了蒙大拿州人民的憲法第一修正案 (First Amendment) 所賦予人民的權利。」

TikTok 先前聲明稱，公司會繼續為蒙大拿州的 TikTok 用戶和創作者奮戰，因為他們的生計和憲法第一修正案權利，竟受到政府如此嚴重越權行為的威脅。」

哥倫比亞大學 Knight First Amendment Institute 執行主任 Jameel Jaffer  說：「蒙大拿州將很難說服法院 TikTok 禁令符合憲法第一修正案。」

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