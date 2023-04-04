未保障兒童數據 英國監管機構對TikTok罰款1600萬美元

熱門軟體 TikTok 因未能保護兒童數據，遭英國隱私監管機構罰款 12.7 萬英鎊，約合 1590 萬美元。這是這款中資軟體面臨監管機構更嚴格審查的最新打擊。

英國資訊專員辦公室 (ICO) 周二 (4 日) 發表聲明表示，它對 TikTok 處以罰款，原因是「多次違反數據保護法，包括未能合法使用兒童的個人數據」。

該監管機構表示，TikTok 在 2020 年允許 140 萬 13 歲以下的兒童使用該軟體，而它自己的規定要求用戶必須超過 13 歲才能創之 TikTok 帳號。

英國 ICO 主席愛德華茲 (John Edwards) 在聲明中表示，TikTok「本應更清楚」，「本應做得更好」。

他指出，「這 1270 萬英鎊的罰款反映了它們的失敗可能造成的嚴重影響。它們沒有採取足夠的措施來檢查誰在使用其平台，也沒有採取足夠的行動來移除使用其平台的未成年兒童。」

TikTok 的一位發言人表示，該公司正在考慮 ICO 的裁定，再決定下一步。

發言人指出，「TikTok 是一個針對 13 歲以上用戶的平台。」「我們投入巨資幫助平台保持 13 歲以下的安全，我們有 40000 名強大的安全團隊全天候工作，以幫助確保平台對整體社群的安全。」

發言人補充說：「雖然我們不同意 ICO 的決定，處罰的期間是 2018 年 5 月至 2020 年 7 月，但我們很高興今天宣布的罰款已減少到去年提議金額的一半以下。」

ICO 之前曾提議對 TikTok 的這種隱私侵犯行為處以 2500 萬英鎊的罰款。該監管機構表示，在對 TikTok 非法使用特殊類別數據的初步調查結果作出裁決後，它決定降低罰款數額。

ICO 發言人表示，「這並不意味著這家社交媒體公司使用特殊類別數據對 ICO 不重要。但我們需要讓我們的資源具有戰略性，在這種情況下，主席行使其自由裁量權，不追究與非法使用特殊類別數據有關的臨時調查結果。」

美國出於國安考慮，正在考慮禁止該軟體。美國、英國和其他幾個國家的政府也禁止在政府發行的設備下載該軟體。