太康精密逾8億元帳款無法收回提列減損 獲利及淨值恐大減股價重挫4成

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 子公司太康精密 (6833-TW)，因大客戶荷蘭電動自行車品牌 Vanmoof 爆發財務危機，應收帳款 8.14 億元無法收回，大幅衝擊上半年獲利及淨值，今 (14) 日股價重挫逾 4 成。

太康精密說明主要替 Vanmoof 提供電動自行車生產整合服務，公司說明，截至上半年，對 Vanmoof 之應收貨款為 8.14 億元，去年已提列 7495 萬元損失，等同於今年上半年將再提列 7.39 億元，以股本 3.67 億元估算，損失逾 2 個股本。

太康精密表示，截至去年底，公司淨值 7.66 億，若將未收回款項全數提列一次性減損損失，公司淨值將大幅減少，必然對損益造成影響，不過，目前現金及約當現金，以及銀行短期融資額度尚足，暫無營運資金周轉疑慮。

Vanmoof 所屬集團發生財務與資金調度問題，荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准 Vanmoof Asia Ltd. 之母公司 Vanmoof Global Holding B.V. 申請之暫停付款 (surseance van betaling) 程序。

法院也任命 2 名管理人 (bewindvoerders)，並下令兩個月之冷靜期 (afkoelingsperiode)，管理人目前正與 VanMoof Global Holding B.V. 管理階層一起評估，以尋求解決方案使其能夠繼續營運。

太康精密強調，將委請律師採取相對因應措施，並持續追蹤案件進度，積極保全債權以維護公司權益。