〈台股風向球〉中小散戶追漲 籌碼趨亂有待外資接棒

在 AI 題材的發燒下，台股上周大漲 619.5 點，不僅終結周線連 3 黑，更幾乎一舉收復過去三周的失土，並創近 1 個月來新高，三大法人同步買超，不過，買超金額為 367 億元，並未回到一個月前的大量，反而是中小散戶追漲，法人提醒，AI 短線處在高位階，籌碼恐更趨凌亂，不過，新台幣大幅轉強，周漲近 1.5%，外資本周是否積極進場接棒進而拉抬大盤，也值得關注。

未來一周大事是台積電法說將於周四登場，台股交易員指出，內資投信和自營商上周並未積極買超，僅是轉賣為買，而外資終結連 2 周賣超，但買超金額實際並不大，尤其 AI 相關個股短線多以翻倍漲，需提防「漲多就是最大利空」。

但也值得留意，由於美國通膨數據低於預期，市場認為 7 月的 FOMC 會議後，聯準會或有更多的彈性空間來停止升息，使資金再度流入，新台幣過去一周強彈近 1.5%，有利外資接下來的加碼力道，只要新台幣銳勢不減，那台股即便回檔，也不至於翻空，頂多是高檔整理。

外資上周終結連 2 周在集中市場大賣近 1300 億元的態勢，轉為買超 291 億元，以金額來看，買超最多的是台積電 (2330-TW) 約 203 億元，其次為威盛 (2388-TW)43.6 億元，欣興 (3037-TW)34 億元，國泰永續高股息(00878-TW)、日月光投控(3711-TW) 和元大台灣 50(0050-TW) 均逾 21 億元。

永豐投顧提醒，投資者須留意目前 AI 股的追高風險，其一為當沖比過高，顯示籌碼紊亂的問題，如技嘉 (2376-TW) 當沖比高達 70%、緯創 (3231-TW)61%、廣達 (2382-TW)53.7%、創意 (3443-TW) 則為 62%。

同時，Nvidia 自 5 月 25 日跳空上漲以來，目前漲幅達 50.5%、AMD 漲幅為 7%，然緯創漲幅卻高達 135%、川湖 (2059-TW)77%、廣達 85%、技嘉 79%，顯示 AI 概念股熱過頭。

永豐投顧進一步指出，接下來要關注 7 月 26 日 FOMC 政策聲明，是否出現經濟衰退議題，多位官員日前已發表談話，言論依舊圍繞在通膨壓力仍強，重申今年需要再升息 2 次，在此之前，美股震盪將影響外資在台股的資金進出。

此外，第二季財報和後市展望將陸續公布，周四將有重量級台積電法說受到關注；永豐投顧認為，由於大部分上市櫃公司第二季獲利仍差，有待觀察投資信心變化。