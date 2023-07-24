鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至18.44元，預估目標價為302.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.44元上修至18.44元，其中最高估值23.14元，最低估值14.47元，預估目標價為302.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23.14
|21
|24.59
|最低值
|14.47
|17.13
|18.91
|平均值
|18.53
|19.37
|21.27
|中位數
|18.44
|19.83
|20.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|129,997,000
|142,034,000
|165,873,000
|最低值
|121,301,530
|131,028,390
|139,890,870
|平均值
|124,224,300
|136,399,720
|151,669,840
|中位數
|123,091,000
|136,565,290
|150,457,750
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。