鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)目標價調升至201元，幅度約5.24%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)提出目標價估值：中位數由191元上修至201元，調升幅度5.24%。其中最高估值248元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予美利達(9914-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立12位、保守悲觀1位。
美利達(9914-TW)今(26日)收盤價為223.5元。近5日股價下跌1.12%，相關其他類指數近5日下跌1.01%，台灣加權指數下跌0.17%，股價波動與大盤表現同步。
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