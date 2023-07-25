【量大強漲股整理】電力股迎接夏天旺季下，冷革命商機一觸即發，最有潛力的會是誰?

美股三大指數走揚向上，(2330-TW) 台積電等大型半導體股走高、AI 次族群

以及電力股持續發燒之下，帶領加權指數持續衝高，收盤上漲 165.28 點，收盤指數 17198.89 點，收復 5 日線、10 日線，成交量放大至 4192 億元。

看一下三大法人: 外資終結連 3 賣，回頭買超 117.15 億元；投信賣超 6.92 億元；自營商買超 7.5 億元，三大法人合計買超 117.72 億元

台股今日價量齊揚不僅收了一根帶量長紅 K，更是重新站上所有均線及萬七關卡，成交量連續三天突破 4000 億元，(2330-TW) 台積電收盤上漲 11 元；(2317-TW) 鴻海更是強漲 3.7%，新台幣由轉貶為升 31.340 元，量價呈現多頭格局，再

度挑戰前高機率大增，惟指數接近前高，短線難免震盪；靜待週三美國聯準會 (Fed) 公布利率決定後，緊接著歐洲央行 (ECB) 及日本銀行 (央行) 都將宣布利率決策，普遍預期週三升息 1 碼且最後一次升息。

個股方面，這波台股持續上攻，主因 AI 強勢大漲仍為主流，(2382-TW) 廣達市值跨越兆元大關；(3231-TW) 緯創，在分盤交易也創掛牌新高，AI 族群接棒的是冷革命商機崛起，會員核心持股，重電指標 (1504-TW) 東元，強鎖漲停再創新高，而這檔股票我們早在上週 7/21 公開領先分享，熱商機崛起之下，可留意的就是這些熱商機概念股，昨天更是領先在影音中預告，電力股有【戲】可期，今天立馬亮燈漲停! 發動攻勢! 我們早就領先卡位在前面，事前預告，事後驗證!

(1504-TW) 東元，搶攻能源大餅，獲台電大單，積極布局新能源產業，搶攻台電強韌電網建設計畫，日前 44.6 億元得標台電彰化縣 STATCOM 靜態同步補償器新建工程案，智慧能源事業群在手訂單逾 300 億元，自然挹注股價表現!

我們更是早就領先預告布局在前面! 事前預告，事後驗證! 都驗證佳螢選股冠軍

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7/25 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1504-TW) 東元

(2329-TW) 華泰

(1618-TW) 合機

(3450-TW) 聯鈞

(2359-TW) 所羅門

(1903-TW) 士紙

(6235-TW) 華孚

(4763-TW) 材料 - KY

(2377-TW) 微星

(3583-TW) 辛耘

(2425-TW) 承啟

(6214-TW) 精誠

(6689-TW) 伊雲谷

(3055-TW) 蔚華科

(2354-TW) 鴻準

(1707-TW) 葡萄王

(2465-TW) 麗臺

(1612-TW) 宏泰

(1560-TW) 中砂

(1319-TW) 東陽

(3024-TW) 憶聲

(6191-TW) 精成科

7/25 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3306-TW) 鼎天

(4533-TW) 協易機

(5386-TW) 青雲

(6275-TW) 元山

(3071-TW) 協禧

(4523-TW) 永彰

(3088-TW) 艾訊

(6841-TW) 長佳智能

(6188-TW) 廣明

(8093-TW) 保銳

(6203-TW) 海韻電

(8358-TW) 金居

(6274-TW) 台燿

(1815-TW) 富喬

(4726-TW) 永昕

(4116-TW) 明基醫

(3689-TW) 湧德

(3163-TW) 波若威

(5443-TW) 均豪

(6187-TW) 萬潤

(6223-TW) 旺矽

(4953-TW) 緯軟

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