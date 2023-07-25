〈台經院看景氣〉內溫外冷下修GDP 惟有望逐季走高 Q4衝破5%

台灣經濟研究院今 (25) 日發布最新經濟預測，估我國全年經濟成長率 (GDP) 為 1.66%，較上次預測下修 0.65 個百分點，續呈內溫外冷，不過，由於去 (2022) 年第四季比較基期偏低、國內通膨已見趨緩，製造業存貨量指數年增率已有所縮減，全年 GDP 走勢，可望逐季轉好。

台經院預測，今年各季 GDP 分別為 - 2.87%、0.87%、2.85% 和 5.52%。

台經院指出，此次下修 GDP 預測主要是因上半年全球終端需求不振，商品存貨調整時間拉長，加上民間投資趨向審慎，中國疫後經濟復甦不如預期、美歐下半年經濟前景仍不樂觀等因素。

貿易方面，由於廠商去化庫存與回補庫存的速度緩慢，使上半年進出口與外銷訂單呈現雙位數衰退表現，雖預期下半年對外貿易表現將可望出現回溫，估全年出口和進口金額成長率則為 - 8.90%、-11.14%，下修 1.82、1.96 個百分點。

台經院預估，今年我國輸出和輸入成長率分別為 -2.37%、-0.87% 分別下修 0.74 與 0.14 個百分點。

內需方面，由於上半年零售、餐飲、觀光表現仍活絡，加上近期就業市場穩健和股市表現亮眼，預測今年民間消費成長率為 6.22%，上修 0.27 個百分點。

不過，固定資本形成方面因庫存消化速度比預想中慢，加上高利率環境、去年比較基期仍高等因素，企業資本支出趨向審慎，預估全年整體固定資本形成成長率為 - 0.97%，下修 1.39 個百分點，其中，民間投資成長率為 - 2.00%，下修 1.68 個百分點。

物價部分，隨蔬果等食物商品價格漲幅趨緩，以及油料費等能源商品價格走低，商品通膨壓力持續放緩，預測我國全年 CPI 成長率為 2.15%，下修 0.05 個百分點。