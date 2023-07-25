宏碁資訊、緯軟後，AI外溢凌陽創新、迎廣

台股來到今年最高點後，上下波動劇烈，上週從 17401 一路跌破 17000 點關卡但是又在當天站回，顯示萬七附近已經形成不錯的支撐力道，目前盤勢能否繼續上漲，除了看明天美國聯邦利率基準公布後的聯準會談話外，就是看台積電與台灣 AI 概念股的表現。

先說台積電 (2330-TW) 的部分，台積電在上週回到季線 554 之上，並以此為支撐止穩，但這週開始至今也無法回到前波區間，我認為 8 月 3 號蘋果財報公佈以前，台積電都無法積極表現，也就是說盤勢觀察重點之一的它暫且休息，那麼就該將目光轉往另一項重要指標，也就是我說的 AI 大主流族群。

可以發現的是，今年以來的電子主流，基本上已經由【AI 概念股】與相關衍伸族群完全主導，但是 AI 概念股多數都已經漲多，就連 IC 設計族群的創意、世芯我那麼看好，都還建議不要追高等壓回，就可以知道我對漲多的股票都是一樣的看法【不要隨意追高】。

之前專欄提到過有兩支【AI 軟體股】我是看好的，分別是宏碁 (2353-TW) 旗下的宏碁資訊 (6511-TW)、與緯創(3231-TW) 旗下的緯軟(4953-TW)，這兩間軟體公司因為分別有母公司巨大集團財力的支持，所以在發展上頗為迅速，兩者都迅速擴展業務，成為台灣 AI 軟體公司的代表，如果以當初專欄發出的 7 月 19 號來當買點的話，宏碁資訊可以賺 4 成、宏碁本身則損益兩平；緯軟可以賺 3 成、緯創則是 2 成，可說是大獲全勝，也可以證明老師的選股邏輯正確。

但是短短不到一週時間，宏碁資訊與緯軟就漲這麼多，又變成所謂【漲多不追】的標的，上一波沒跟上的投資朋友一定覺得很懊惱，這是一眨眼功夫就看不到這幾支股票的車尾燈，那麼現在該怎麼辦呢？不用怕！惠珊老師還有很多壓箱寶沒有拿出來。

像今天要說的 AI 再向外衍伸股凌陽創新 (5236-TW) 這次雖然在 4.0 中被我納入元宇宙的族群，但是其實也是 AI 相關標的，凌陽創新為凌陽 (2401-TW) 的子公司，主要產品為影像處理控制晶片(ISP, Image Signal Processor)，而在此業務發展的同時凌陽創新也與母公司合作，開始積極發展智慧運算 Chiplet（小晶片），這個項目就是 AI 聊天機器人「ChatGPT」會用到的技術，有了智慧運算晶片聊天機器人才能做出符合邏輯的對話。

除了題材以外，凌陽創新去年總營收 67.05 億元，年減 15.77%，這反而給他今年好的發展基礎，要知道營收若能成功轉為成長，就會有話題性，而凌陽創新今年六月的營收第一次轉為年增，在產品線皆成長的趨勢下，營運將挑戰「季季增高」，下半年表現是可以期待的。

另外之前也說過，AI 與伺服器兩者是密不可分的關係，【惠珊投資池 4.0 伺服器】標的中的５號，在近期表現就很優異，該５號標的名為迎廣 (6117-TW)，在 7 月 19 號的壓回後連續 4 根紅 K 反彈，昨天與今天更是直接攻上漲停！迎廣除了伺服器機殼的題材以外，本身也是像凌陽創新那樣，基本面有可能好轉的底部反彈公司，投資人可以將其納入關注對象。

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