中國上海車展周二（18 日）登場，超過 120 款新車集體亮相，去年受疫情影響，北京車展取消、成都車展中途停辦、廣州車展延期，上海車展是中國疫情常態化管理後首場國際 A 級車展，引發各界關注。

上海車展的主題為「擁抱汽車行業新時代」，今年共吸引 1,000 家整車與零件公司參展，遍佈 20 個國家與地區，展出整車約 1,500 輛，佔據 12 個室內展廳，規模達 36 萬平方公尺。

據《國際金融報》不完全統計，這次車展中將有逾 120 款新車亮相，其中百餘款為全球首發車款，上市發布或啟動預售車款約 30 輛。

新能源車百花齊放

作為新時代的行業主角，新能源車正成為車展中堅力量。具體來看，蔚來汽車 (09866-HK) 搭載最新一代智慧系統的全系車型，將首度亮相，曾經的銷量支柱 ES6，也將迎來換代車型。

小鵬 (XPEV-US) 將發布旗下 Franklin 平台首款車型 G6，該車型對該公司意義重大，其是總裁王鳳英加入小鵬後推出的首款車型，G6 的市場表現，將直接決定該公司前景。

理想汽車 (LI-US) 將發布純電解決方案，並啟動雙能策略，吉利銀河旗下首款產品銀河 L7 也會亮相，並在第 2 季開始交車。問界則將發布 M5 改款，新增單雷射雷達輔助駕駛方案，可望增強市場競爭力。

自主品牌紛紛搶灘

除了新勢力以外，老牌車廠今年也開始發力，吉利 (00175-HK) 、長城 (02333-HK) 、比亞迪 (002594-CN) 等自主品牌，將攜旗下最新車型登陸「上海灘」。

比亞迪周二在上海車展發表海洋網首款 B + 級超混轎車驅逐艦 07，提供 121km 和 200km 兩種純電續航里程，該車款定第 3 季上市，預計售價為人民幣 20 至 25 萬元。比亞迪也發表王朝網全新 B 級純電 SUV 宋 L 概念車，並計劃今年上市。

合資車廠陣容強大

中國六大汽車集團——一汽集團、東風汽車 (600006-CN) 、上汽集團 (600104-CN) 、長安汽車 (000625-CN) 、北汽集團、廣汽集團 (02238-HK) 也均以強大陣容參加車展。

其中，北汽集團將發表福田火星 7 和火星 9 皮卡，兩車基於全尺寸平台打造，提供柴油 2.0T+48V 發動機，搭配采埃孚 8AT，後續還有混動車型。東風旗下猛士 917 將在上海車展亮相，並啟動預售，車身尺寸為 4987/2080/1935mm，軸距 2950mm，四電機車型，提供純電版和增程版。

此外，廣汽傳祺將展出旗下車型 E9，可能會在車展上啟動預售，該車搭載廣汽自研 2.0T+2DHT 插混動力系統；廣汽埃安旗下新能源品 Hyper GT 也將在上海車展展開預售，該車基於 AEP3.0 平台開發，搭載彈匣電池 2.0，定位中大型純電轎車，提供三雷射雷達方案輔助駕駛功能。