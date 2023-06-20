AI需求帶動 全球前十大IC設計Q2營收止跌反轉

研調機構 TrendForce 今 (20) 日表示，第二季供應鏈庫存已陸續恢復較健康的水位，加上部分新品刺激，營收可望呈現正成長，其中，輝達 (NVDA-US) 受惠 ChatGPT 等生成式 AI 帶動 AI 晶片需求，本季營收急速增長，更有機會超車高通 (QCOM-US)，成為 IC 設計龍頭。

研調指出，第一季儘管供應鏈庫存消化不如預期又適逢傳統淡季，但受惠部分新品、特殊規格急單帶動，全球前十大 IC 設計公司首季營收為 338.6 億美元，持平去年第四季營收，季增 0.1%。

Cirrus Logic(思睿科技) 本季跌出十名外，由 WillSemi(韋爾半導體) 與美系電源管理 IC 廠 MPS(芯源系統) 遞補第九與第十名位置，其餘排名並無變動。

從各家營收表現來看，高通因新旗艦晶片 Snapdragon 8Gen2 出貨，手持裝置事業季增 6.1%，大致抵銷來自車用及 IoT 事業的衰退，首季營收微增 0.6%、達 79.4 億美元，市占維持 23.5%，位居第一。

博通 (AVGO-US) 則因產品世代轉進紅利消退，伺服器存儲需求放緩，同時無線業務適逢淡季，第一季營收首度呈現季減，營收下滑至 69.1 億美元。

輝達則隨著生成式 AI 與雲端算力需求爆發，以及 RTX 40 series 新品效應加成，遊戲與資料中心兩大業務營收分別季增 20% 與 10%，整體第一季營收季增 13.5% 至 67.3 億美元，市占率提升至近 2 成。

超微 (AMD-US) 則因部分雲端服務供應商產品庫存調節、企業支出受總經影響轉弱，以及 PC 相關客戶經歷庫存調節與消費淡季等負面因素，資料中心 (Datacenter) 與客戶端部門 (Client) 業務營收分別季減 21.8%、18.2%，嵌入式 (embedded) 及遊戲 (gaming) 業務呈現增長抵銷部分下滑業績，第一季營收仍季減約 4.4%，來到 53.5 億美元。

聯發科 (2454-TW) 則受智慧型手機生產淡季與電源管理 IC 進行庫存調節，手機與電源管理 IC 業務分別下滑約 20% 與 13%，智慧終端平台業務受惠電視相關庫存回補拉貨，支撐營收季減幅較前季收斂，季減 8.8% 至 31.5 億美元，市占率自前季 10.2% 萎縮至 9.3%。

邁威爾 (MRVL-US) 第一季各平台營收持續受客戶與通路端庫存修正，儘管伺服器、雲端服務供應商及 5G 相關無線的需求持穩，第一季營收仍季減 7.1%，下滑至 13.5 億美元。觀察各平台營收變化，除消費性產品因季節性因素下滑外，資料中心也因企業私有雲需求延緩而呈現下行走勢，兩大平台皆衰退超過一成。

聯詠 (3034-TW) 因電視相關零組件庫存回補效應，帶動系統單晶片與面板驅動 IC 兩大平台業務分別季增 24% 及 2%，第一季營收成長 10.7%，來到 7.9 億美元，市占 2.3%、維持第七。

值得注意的是，由於蘋果占 Cirrus Logic 營收比重超過 8 成，受第一季 iPhone 新機紅利消退及銷售淡季等因素，致使營收大幅率退，季減超過 3 成，排名滑落至十名外。

第九名與第十名則分別由韋爾半導體 (WillSemi) 與電源管理 IC 大廠 MPS 遞補，其中 WillSemi 第一季營收 5.4 億元、季增約 1.3%，而 MPS 第一季營收 4.5 億美元、季減約 1.9%。