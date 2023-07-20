跟進美國參議院，美國眾議院共和黨和民主黨議員週三 (19 日) 提出一項法案，授權拜登政府與台灣洽簽租稅協定，解決兩國之間的雙重課稅問題。

包括眾議院外委會主席麥考爾 (Michael McCaul) 和外委會民主黨首席議員米克斯 (Gregory Meeks) 和台灣連線共同主席康諾里 (Gerry Connolly) 的議員們表示，該協定將促進投資，防止逃稅，同時允許美國和台灣企業避免雙重課稅。

麥考爾在一份聲明中說：「在中國持續加大對台侵略之際，尋求強化美台經濟連結的方式比以往都來得更加重要，除了美方將從台灣獲得更多投資的優勢外，這項協定是保護台灣和維護印太地區和平與穩定的又一重要步驟。」

麥考爾提出的眾院版「台灣租稅協定法案」(Taiwan Tax Agreement Act) 為參議院 5 月初的對應法案。

美眾院跟進提法案 避免台美雙重課稅 (圖片：鉅亨網)

參議院外交關係委員會主席和資深成員等議員今年 5 月提出的參院版「台灣租稅協定法案」，該法案已於 7 月 13 日獲得參議院外委會以口頭表決方式通過，接著將送交參議院院會審理。一旦國會兩院都通過，美國總統拜登將簽署生效。

該法案指出，美國與全球 65 個「司法管轄區」(jurisdiction) 簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

參議院及眾議院跨黨派歲計、財政領袖表示，正尋求透過修改稅法，提供與協定一樣效果的租稅利益。

KPMG 安侯建業稅務投資部執行副總廖月波指出，該草案條文內容多數參考美國租稅協定範本 (U.S. Model Tax Treaty)，主要涵蓋四大面向，包含：降低股利、利息及權利金收入的扣繳稅率、引入常設機構概念、符合條件之外派人員受僱所得免稅及定義台灣居住者。