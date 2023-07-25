美股重點新聞摘要2023年07月25日

今日操盤前瞻

美股財報 (7/25 盤前)：奇異 (GE)、3M(MMM)、Verizon(V)

美國 7 月經濟研究聯合會消費者信心指數

郭明錤：本週 CSP 業者法說是關鍵 可能有利台 AI 股再創新高

天風國際證券分析師郭明錤週一 (24 日) 推文指出，全球股市僅台股的人工智慧 (AI) 概念股還在創新高，本週雲端服務供應商 (CSP) 的法說是關鍵，可能有利 AI 股再創新高。閱讀全文...

車用晶片銷售強 恩智浦 Q2 財報、Q3 財測均優於預期

荷蘭半導體商恩智浦 (NXP Semiconductors) 周一 (24 日) 公布財報，第 2 季營收和獲利雖然略降，但仍優於市場預期，盤後股價一度漲 3%。閱讀全文...

外媒：蘋果內部員工已在使用「蘋果 GPT」 可能應用在 AppleCare

根據外媒 Mashable 周一（24 日）報導，蘋果內部已用蘋果 GPT（Apple GPT）幫助員工對未來的功能進行原型設計、總結文本，以及根據訓練過的數據回答問題，還尋求應用在更多營運領域，例如協助 AppleCare 的客服人員。閱讀全文...

Fed 傳聲筒：聯準會還沒準備好宣布戰勝通膨

美國聯準會（Fed）將於台灣時間周四（27 日）凌晨兩點公布最新利率決策。有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 周一（24 日）撰文表示，由於通膨走勢的不確定性，很難預測 Fed 周四升息後的下一步行動。閱讀全文...