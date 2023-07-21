眾怒不可犯 AMC電影院停止Sightline分區票價計畫

美國最大連鎖電影院營運商 AMC 娛樂控股公司 (AMC-US) 周四表示，「Sightline 計畫」將終止，不會持續在其電影院推出有爭議的高價座位。

AMC 於今年 2 月展開 Sightline 計畫，亦即票價分區制，對視野較好的位子收取較高的票價。AMC 周四表示，該計畫未來幾周內將終止，受測電影院也不會繼續推行分區票價，該制度也不會全美推行。

Sightline 計畫劃分三種不同的座位價格分段，分別為：標準（Standard）、超值（Value）和優選（Preferred）。標準座位：是電影院裡最常見的，只需要支付傳統的票價；超值座位：位於電影院前排，包含每個電影院的無障礙專座，價格比標準座位更低。優選座位：位於電影院的中間，是觀影角度最好的位置，價格比標準座位稍高。

AMC 表示，Sightline 計畫測試顯示，過去習慣選坐「首選座位」者，3/4 以上仍選擇該區域，即使票價略高。1/10 以上非首選座位的顧客沒有附加費用。

此外，票價較低的前排座位的顧客量幾乎沒有增加。因此，AMC 計劃打造更舒適的座位、更寬的躺椅來吸引顧客到電影院前排。AMC 表示，更寬敞、舒適的休息式座位讓顧客可躺著放鬆，座位的角度也會降低螢幕對前排座位的壓迫感，讓看電影變得更加愉快。

AMC 的分區票價制度一經宣布，當日股價便上漲 12%，但也引起消費大眾的不滿，進而在網上大肆批評此做法。

AMC 周四宣布即將停止該計畫後，股價波動不大，交易時間收低 0.92%，盤後上漲 0.23%，報每股 4.34 美元