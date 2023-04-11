超級瑪利歐票房創紀錄 激勵AMC等電影股大漲

超級瑪利歐兄弟電影版打破票房預期，激勵電影院股飆升，也帶動康卡斯特 (CMCSA-US) 和任天堂 (NTDOY-US) 上漲。

根據票房統計查詢網站 Box Office Mojo 的數據，這部由任天堂和康卡斯特旗下動畫電影公司 Illumination 和環球影業製作，在復活節長周末的美國國內票房收入為 2.046 億美元，全球票房收入為 3.77 億美元。

據 Variety 報導，這是今年迄今全球首映最高票房，也是美國國內動畫電影第二高票房。此外，以該部周三上映至周日這段時間，也是美國國內最高票房紀錄。

美國最大連鎖電影院 AMC (AMC-US) 周一 (10 日) 股價大漲 6.94%，收每股 5.24 美元；喜滿客 (CNK-US) 勁揚 6.57%，收每股 16.21 美元；Imax (IMAX-US) 上漲 5.25%，收每股 20.85 美元。

任天堂 ADR 上漲 2.7% 至每股 10.27 美元；康卡斯特上漲 1.43% 至每股 38.23 美元。

AMC 表示，自周五到周日，旗下美國電影院來客量達 360 萬人，為 2019 年 12 月以來第三個最繁忙的周末，而周六則是 AMC 自該月以來美國營收最高的一天。

喜滿客表示，周六的上座率是自 2019 年聖誕節以來的最高值。

Rosenblatt Securities 分析師 Steve Frankel 寫道，儘管影評人對該電影的評價不佳，但觀眾卻大捧場，全球周末票房達 2160 萬美元，反映出大眾越來越喜歡出門體驗在家無法複製的享受。他將 Imax 股票評級為「買進」，目標價為 25 美元。

Jefferies 分析師 Atul Goyal 將任天堂 ADR 評為「買進」，目標價為 11.21 美元。他周日報告指出，該部電影的成功遠高於預期，他本以為該部電影票房難以達到 10 億美元，但現在看來希望頗大。

Goyal 認為，電玩改編電影的成功力道，可能會提高電影製作方對電玩 IP 的需求。