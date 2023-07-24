中醫大附醫攜手台灣微軟 推全球首個AI智慧醫療紀錄

中國醫藥大學附設醫院與台灣微軟今 (24) 日共同宣布，推出 AI 智慧醫療紀錄智海系統 (gHi system；Generative Healthcare Intelligent System)，為全球醫療系統第一個以華文建構的生成式語音智慧醫療系統，透過醫護專家口述，AI 引擎即能快速撰寫病歷，提高醫護紀錄的效率。

中醫大附醫院長周德陽表示，運用微軟 Azure 平台研發出的智海系統，其中文語音 AI 引擎應用在台灣醫療院所，大幅減少醫護人員輸入病歷 75％的時間；智海系統也是引領全球華文醫療系統首創的 AI 生成式醫療紀錄。

周德陽指出，傳統手寫或鍵盤輸入方式在速度和效率上存有所限制，且容易產生錯誤，為了克服語音轉文字應用的辨識困難，並提高病歷撰寫的效率與準確性，中醫大附醫人工智慧中心與台灣微軟強強聯手，開發生成式語音智慧醫療「智海系統」。

在微軟 Azure 平台上透過語音辨識技術提供的強大模型服務 (GPT-4)，醫護人員能夠以口述精準記錄醫療資訊，並利用語言模型，對文字進行摘要和分析，提取關鍵資訊，自動生成專業醫療術語和建議。

此外，可以運用在新病人面談問診、護理語音記錄、住院病歷撰寫、專業檢查報告輸出，甚至客製化生成等，大幅縮短撰寫醫療報告的時間。對提升醫療紀錄的品質，並增強醫療團隊間的協作與溝通，具有相當的助益。

台灣微軟總經理卞志祥表示，第一線醫療人員的工作壓力和負擔非常大，需迅速因應病人需求並在緊急情況下做決定，此次與中醫大附醫聯手，透過減少文書業務，讓醫護人員能專注於病人照護，進而拯救更多生命。

微軟 Azure 平台提供多元功能，包括企業規模運算能力、多樣機器學習服務解決方案、多種開發語言和工具、Azure OpenAI 強大的摘要與生成能力，以及全球資料中心等資源，皆能確保中國醫藥大學附設醫院建構「智海系統」大量醫療資訊的精準性與穩固性。