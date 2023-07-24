和碩攜手越南電信 建越南首座5G智慧工廠年底完工

和碩 (4938-TW) 今 (24) 日宣布，近期與越南電信 (Viettel) 舉行聯合記者會，共同宣佈建置越南首座 5G 智慧工廠，預計年底完工，明年將把成功經驗複製到印尼、墨西哥及印度廠。

和碩表示，由於智慧製造從計劃到生產需具有彈性部署、快速更新及自動操作流程的能力，因此和碩部署智慧工廠之 5G 網路系統，不僅有網路升級，更結合實際應用以解決生產製造之問題，同時提升效率並促進安全。

和碩表示，第一階段導入網路去線化，提升生產線佈建速度與彈性，運用數位孿生技術，以虛擬模型模擬提前部署狀況，減少佈建成本，並同時於越南廠導入 AI 視覺辨識平台、產線即時監測系統、AR 遠端協作等技術。

和碩第六事業群總經理馮震宇指出，5G PMN 應用於生產線是全新趨勢，先將此技術帶到越南廠生產線，使生產製造邁向高效率、現代化、智慧且安全的新里程碑。

越南電信為越南市占率最高的電信運營商，是越南第一個部署 5G 專網 (SA,Standalone) 的營運商，今年 4 月開始測試 5G 專網服務，近期正式宣布在和碩海防廠部署 5G PMN。

和碩以 5G 技術為骨幹，搭配自研邊緣運算伺服器和布局多年的 AI (PEGA AI) 軟體應用，實現軟體、硬體及技術的三角組合，呼應和碩近年來 5G、Edge 和 AI 為核心，極力推動數位轉型決心。