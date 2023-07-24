【量大強漲股整理】AI股發動攻勢，散熱股接連表現，酷夏來臨，電力股有【戲】可期，接棒演出嗎?

美國股市上漲多跌少，亞股走勢分歧，台股今（24）日電子權值股疲軟， (2330-TW) 台積電法說會後欲振乏力，隨後在加上 AI 概念股、散熱族群表現持續強勢，買盤敲進下止跌翻紅，終場加權指數僅小漲 2.91 點、收在 17033.61 點，成交量 4045.23 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 195.2 億元；投信賣超 29.91 億元；自營商不離棄買超 48.89 億元，三大法人合計賣超 176.22 億元。
台股加權指數，今日雖收小黑 K，但回測月線有撐，連兩日測試月線成功守住
並守穩萬七大關，在利率決策會議以前預期指數短線轉向整理格局，季線、月線仍然持續上揚，有強大支撐，中長期線型架構並未遭到破壞，短線上指數將在 16525~17401 點區間盤整；盤面仍然有很多題材股輪漲，加上主流 AI 概念股熱度不減，指數整理過後仍有機會再攻一波。
未來將持續關注，本週關注美國聯準會、歐洲、日本央行本周都將召開利率決策會議，市場普遍預期，美、歐央行毫無懸念將升息 1 碼、日本央行則按兵不動，都將牽動未來的盤勢變化。
個股方面， AI 概念股、散熱族群、碳權表現持續強勢，符合我先前一在地強調的，AI + 政策偏多股，將有表現機會；AI 概念股續強 (2382-TW)廣達，強勢亮燈漲停! 再創新高，們會員核心持股 (3231-TW) 緯創，在分盤交易也創波掛牌新高；我們也早就預告在前面。(6669-TW) 緯穎，(2356-TW)英業達，也是創下新高，都驗證佳螢的看法。
另外 AI 衍生的主族群，散熱族群延續上周漲勢，(2421-TW) 建準，亮燈漲停! 再創新高! 連續一周噴出四根漲停! 會員暴賺 + 51%，都被我們預告在前面!
熱商機相關，冷革命股 (6275-TW) 元山、(3483-TW) 力致亮燈漲停；(3338-TW) 泰碩大漲 + 7%，這些股票也在上周五的短影音中預告在前面!
AI【3231 緯創】再創新天價!，散熱【2421 建準】大賺 + 51%，AI 股有機會延續漲勢? 夏天到來電力股有【戲】嗎?
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