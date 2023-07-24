股東行動主義吹向台灣 70家上市櫃明年改選慎防股權爭議

股東行動主義 (Shareholder Activism) 風潮已吹向亞洲，台灣被國際機構投資人視為下一個戰場，明 (2024) 年改選的上市櫃公司，有 70 家董監事持股不到 2 成，外資持股超過 1 成，需未雨綢繆慎防股權爭議風險。

所謂股東行動主義，指的是外部股東透過權利行使，試圖改變公司決策的作法，在歐美市場盛行已久，過去幾年則開始吹向日本與韓國等資本市場。根據全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司 Georgeson 的統計，日本、韓國去年以來，分別有包括富士達 (Fujitec Co.) 與新韓金控 (Shinhan Financial Group) 在內的 19 與 20 家公司，被股東行動主義者成功 (Successful) 或部份成功 (Partially Successful) 提案成功，其中不乏持股僅 0.01% 的積極股東。

寬量國際 (QIC) 創辦人暨執行長李鴻基今 (24) 日表示，股東行動主義也開始吹向台灣，過去台灣上市櫃股權爭議事件主要分成家族、大股東、外部禿鷹等 3 大類，近期外資股東在機殼大廠可成股東會進行提案，對公司經營方針表示意見，對台灣公司就是一項訊號，預期在台灣將有越來越多的積極股東行動。

李鴻基進一步指出，台灣資本市場的外資持股比例已經從 2010 年初的 29.5% 逐步上升至 2023 年 3 月的 38.7 %，外資意見對於董監事改選結果具有顯著影響力。

根據寬量國際統計，明年將有 400 多家上市櫃公司將進行董監事改選，其中 240 家的董監事持股低於 20%、70 家公司的外資持股高於 10%，隨著股東行動主義風潮方興未艾，預期積極股東將會在台灣越來越活躍。

李鴻基表示，台灣過去 3 年曾出現不少股權爭議公司，如 2021 年的光洋科 (1785-TW)、漢唐 (2404-TW)、東元 (1504-TW)、康和證 (6016-TW)、台苯 (1310-TW)，去 (2022) 年的長榮集團、新金寶集團、如興 (4414-TW)、台開 (2841-TW)、聯合生物製藥、隆銘綠能，以及 2023 年的新光金 (2888-TW)、泰山 (1218-TW)、國票金 (2889-TW)，台灣企業應為明年的改選先提前布局，並與股東妥善溝通，讓改選能順利獲得支持。