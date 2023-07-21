外資賣超台股289億元 大舉從晶圓雙雄提款逾140億元

台北股市今 (21) 日大盤出現大振盪走勢，早盤集中市場加權股價指數一度大跌 305.76 點，終場大盤下跌 134.19 點，收在 17030.7 點，成交值為 4317 億元，外資今賣超台股達 289.09 億元，其中賣超台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 合計 4.7 萬張最多，外資從晶圓雙雄提款 140.42 億元。

7 月 21 日集中市場外資賣超 289.09 億元，投信賣超 26.74 億元，自營商買超 30.25 億元三大法人合計賣超 285.58 億元；在期貨市場方面，外資今天交易淨口數爲空單 4945 口，累計未平倉合約口數爲 535 口。

7 月 21 日集中市場外資買超較多的個股爲，開發金、大亞、英業達、群創、遠傳、大同、京元電、南亞、寶成、東元；7 月 21 日集中市場外資買超較多的個股爲，聯電、台積電、中興電、永豐金、中鋼、亞泥、台泥、中工、光寶科、陽明。

7 月 21 日集中市場投信買超較多的個股爲，永豐金、中信金、中鋼、兆豐金、廣達、大聯大、力積電、大成鋼、統一、力成；7 月 21 日集中市場投信賣超較多的個股爲，開發金、中興電、緯創、宏碁、聯電、寶成、南亞科、華新、南亞、聯強。

7 月 21 日集中市場自營商買超較多的個股爲，緯創、華泰、光寶科、金像電、技嘉、健鼎、英業達、台新金、群創、東元；7 月 21 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，日月光投控、康舒、華航、元大金、永豐金、環泥、聯強、啟碁、聯電、南茂。

證券分析師黃漢成指出，今天台股大盤出現高幅度振盪同時，資金集中在散熱、AI 等題材個股，短線支撐大盤，但由台積電法說釋出的訊息來看，下半年電子業的旺季恐怕在以期待，投資人宜審慎因應市場變化。