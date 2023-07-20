〈財報〉黑石管理資產逾兆美元 但上季資產銷售驟減 獲利大減39%

黑石公司 (BX-US) 周四 (20 日) 表示，由於主要來自房地產和信貸業務的資產銷售大幅下降，該公司第 2 季可分配收益下降 39%。

可分配收益即用於向股東支付股息的現金，從一年前的近 20 億美元降至 12 億美元。根據 Refinitiv 的數據，可分配收益為 93 美分，與分析師的平均預期一致。

黑石表示，由於利率上升、通貨膨脹和經濟不確定性繼續影響其併購活動，其資產銷售淨利從去年同期的 22 億美元驟降 82% 至 3.884 億美元。

資產處置減少的主要部分來自黑石的房地產部門，其淨利下降 94%，而信貸部門的淨利下降了 46%。

即使如此，在黑石所持倫敦證券交易所集團和蓋茨工業公司股份的二次出售推動下，其私募股權業務的業績費用仍成長了 20%。

黑石表示，本季企業私募股權基金成長了 3.5%，而指標標普 500 指數成長了 8.3%。其私人信貸基金上漲 3.3%，而對沖基金資產成長 1.9%。機會型房地產基金持平。

根據公認會計原則 (GAAP)，黑石上季淨利為 6.013 億美元，而由於績效費和本金投資收入反彈而淨虧損 2940 萬美元。

黑石管理的總資產首次達到 1 兆美元的里程碑，並與之前的預期一致，得益於本季 301 億美元的強勁融資。它還擁有約 1950 億美元的未動用資本，並宣布派發每股 79 美分的股利。