雷虎爭取5大新藍海 水下潛艦這個時間點將亮相

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 最新進駐經濟部高雄「海洋科技產業創新專區」(MTIC)，雷虎董事長陳冠如表示，將全力爭取國防、海巡、商用、離岸風電和水下巡檢探勘商機，並透露，具軍民兩用功能的水下潛艦和各式水下載具群游 (Swarm) 預計於 9 月航太展正式對外亮相，展現技術領先優勢。

此次雷虎進駐海洋科技產業創新專區，陳冠如認為，水下載具 ROV 和水下無人潛艦海狼號 SEAWOLF 400 AUV，將可進一步使用國家級水下載具研究場域，進行水下無人載具驗證，有利未來爭取龐大市場，包括國防、海巡、商用、離岸風電及水下巡檢探勘等商機。

雷虎近年積極轉型至工業和軍用無人機領域，去年和今年甫取得軍民通用 T-400 及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格，日前也對外發表無人潛艦原型機海狼號 SEAWOLF 400 AUV 系統，預計於 9 月航太展完整亮相。

經濟部「海洋科技產業創新專區」一期工程設置人培與產創中心於 2021 年 1 月正式開幕啟用，第二期「離岸工程中心」預計今年完成建置國際級深水池，規模為長 36 米、寬 30 米、深度 12 米，具備造風、造波、造流設備，以模擬台灣離岸風場的環境條件，可加速雷虎與 IVC 三機一體結合人工智慧 AI 的發展。

雷虎已與經濟部所屬財團法人金屬中心智慧載具移動實驗室 IVC 簽署合作意向書，雙方將共同利用此研究場域研發將人工智慧 AI 結合雷虎現有無人載具，三機一體，實現水面、空中及水下三機協作。

其中水面無人船作為起飛平台，搭載無人機 (UAV) 及無人水下載具 (ROV)，UAV 可檢測數百公尺高離岸風機葉片，而 ROV 可檢測數百公尺深水下風機基座，所有影像皆上傳雲端，由大數據及人工和慧 AI 進行判斷，即時維修。