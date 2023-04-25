〈智原法說〉下調Q2營收預估 全年估衰退7-9%

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理王國雍表示，由於客戶持續調整庫存，第二季營收估較上季下滑，季減約 1 成，全年也因去年量產營收比較基期高，營收恐較去年衰退 7-9%，期望明年重返成長軌道。

智原先前預期，今年上半年營收可望逐季成長，並優於去年同期，不過，王國雍此次指出，第二季為全年谷底，營收季減約 1 成，整體上半年也將低於去年同期。

細分三大產品線，王國雍補充，三大產品線第二季業績減幅各約 10%，毛利率受 MCU 庫存及產品組合影響，恐再降 1-2 個百分點，持續下探七年多來低點，下半年起則呈現逐季往上。

全年來看，王國雍看好，在地緣政治與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 的製程技術支撐下，開案依舊熱絡，預期全年矽智財 (IP)、委託設計 (NRE) 收入將續創新高，不過，MP(量產) 受前兩、三年客戶積極備貨影響，今年將呈現衰退，是三大產品線唯一下滑的項目。

王國雍認為，庫存調整僅是短期現象，今年三大應用需求仍維持高檔，包括智慧電錶、太陽能以及網通，其中，智慧電錶為中國內需市場，智原累計取得近 40 個案件，現在已量產一半，加上晶片含量增加，為智原帶來成長動能。

太陽能為全球能源趨勢，智原客群也持續擴大，預期今年成長幅度高，另外，網通同樣取得超過 40 個案件，且還有一半以上未進入量產，將是未來營運主要動能之一。

針對 MCU，王國雍補充，雅特力首季營收減幅與去年第四季相比已收斂，預期隨著中國解封，餐飲、旅遊與教育等需求回升，營收低點應落在首季，第二季起小幅成長，實際回升幅度則有待觀察。