台美租稅協定未簽阻礙半導體發展？財長：美方有具體回應就立刻討論

我駐美代表蕭美琴重申台美租稅協定的重要性。對於台美租稅協定何時有新進展。財政部長莊翠雲表示，關於洽簽協議只要美方有具體回應，財政部就能立即開啟相關討論。

蕭美琴 30 日表示，台灣與美國之間缺乏避免雙重課稅的協議是「不公平的」，認為缺乏協議將阻礙半導體業投資，希望最近的貿易談判能促使台美之間達成更深入的協議。

蕭美琴表示，台美之間沒有避免雙重課稅的協議將阻礙半導體等產業投資意願，並指出包括台積電 (2330-TW) 等台灣企業也認為台美缺乏租稅協定「非常有問題」，甚至是企業「在美國的進一步投資的阻礙」。

對於蕭美琴呼籲台美應盡快洽簽租稅協議，莊翠雲今 (31) 日赴台北國稅局中正分局視察受訪時說，相關協定可解決台美雙方業者在投資、營運時面臨的租稅障礙，坦言希望雙方能盡快洽簽相關協定。

莊翠雲指出，我目前已簽署生效的租稅協定共 34 個，台灣與美國間的租稅協議，因涉及雙方議題，強調只要美方有具體回應，台灣財政部就能隨時展開雙邊討論及磋商。

莊翠雲表示，台美避免雙重課稅協定確實能解決雙方業者在跨境投資時，面臨的租稅及營運障礙，工商團體也持續呼籲盼能盡快洽簽，而與經貿關係密切的國家洽簽租稅協定，也是財政部積極推動的政策。