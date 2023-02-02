稅收增加 我去年租稅負擔率14.2% 創24年來新高

財政部統計，去 (2022) 年我租稅負擔率 (稅收占 GDP 比重)14.2%，年增 1 個百分點，創 1999 年、24 年以來新高，主因是營所稅、所得稅挹注，帶動去年稅收表現良好所致。

如果按照年中人口折算，去年平均每人稅負為 13 萬 8840 元，較 2021 年增加 1 萬 6471 元，主因除與稅收實徵狀況良好有關外，也與人口負成長有關。

統計去年我不含社會安全捐的租稅負擔率為 14.2%，與新加坡 14.1% 相近，但明顯低於日本 19.8%、美國 20.3%、南韓 22.1%，以及其他歐洲國家。

財政部統計處表示，若只觀察稅收占 GDP 比重，因我採取簡政輕稅政策，因此不含社會安全捐的賦稅負擔率向來偏低，

統計指出，2021 年我社會安全捐為 1 兆 2868 億元，較 2020 年增加 931 億元、增幅 7.8%，其中，勞、健保隨適用費率與基本工資調整，分別增加 551 億元、 233 億元；勞退新制因平均投保金額及人數持續成長，增加 83 億元，軍公教退撫新制則因提撥率調升而增加 59 億元，

財政部統計處表示，包括勞健保及勞退新制三項合計比重高達 8 成 2，與 2011 年相比，我安全捐規模值大幅成長 4590 億元，其中又以勞保增加 1721 億元、健保增加 1607 億元較多，主因是基本工資、勞健保費率調升與二代健保制度實施有關。

如果按照負擔者區分，我社會安全捐雇主負擔占比約 3 分之 2 為大宗，2009 年因國民年金在 2008 年 10 月實施，導致比重降至 64.7%，之後在勞退新 (舊) 制提撥金額增加，使得雇主負擔比重逐步提高，截至 2021 年比重達 67.9%。

財政部統計處表示，以 OECD 稅收分類結構看社會安全捐占整體賦稅比重，2021 年 OECD 國家平均 26.3%，較 2006 年提高 1.4 個百分點，其中又以日本、 德國、荷蘭、法國、義大利較高，比重落在 31% 到 40%，美國及英國則低於平均。我 2021 年為 30.9%，較 2006 年提高 2.4 個百分點。