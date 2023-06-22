聯合航空將把班機延誤餐宿代金券發送至乘客智慧手機中

聯合航空 (UAL-US) 周四 (22 日) 表示，若乘客行程中斷，將向乘客手機發送餐券和酒店優惠券，以避免機場客戶服務瓶頸和客服中心電話的長時間等待。

這代表行程受到影響的旅客不必在客戶服務台排隊或撥打客服電話，而是在航空公司的應用程式或官網上將代金券下載至智慧手機上。聯航表示，這些更新將使旅客更容易重新訂位、追踪行李和檢視優惠券。

聯航客戶長喬喬 (Linda Jojo) 表示，「當乘客已經壓力很大時，我們不希望你還需排隊等候。」

她表示，該公司為因航空公司造成的航班中斷 3 個小時以上時提供食品券，並在旅客因航空公司造成延誤或取消而被迫過夜時提供酒店券。她說，天氣因素並不符合這些條件。

不過她也承認，有些旅客可能不習慣或無法使用智慧手機和航空公司的應用程式，「我們能幫助更多懂技術的人，就越能花時間幫助不懂技術的人。」

航班中斷期間的客戶補償和福利最近引起拜登政府的關注。美國運輸部上月表示，將訂定新規則要求航空公司對延誤和取消的乘客進行賠償。

根據航班跟踪網站 FlightAware 的數據，去年 4 月 1 日至 6 月 19 日期間，約 2% 的航班被取消，近 22% 的航班延誤。今年同期的延誤率相似，但只有約 1% 的航班被取消。