IBM砸46億美元買雲端軟體公司Apptio 今年下半年完成收購

IBM 周一（26 日）表示，將以 46 億美元現金從 Vista Equity Partners 手中收購雲端軟體公司 Apptio，此舉是 IBM 增強自家雲端運算和自動化能力的最新一筆交易，收購案將於今年下半年完成。

消息傳出後，IBM(IBM-US) 周一盤前股價下跌 0.53%，每股暫報 128.75 美元。

外媒指出，這筆交易達成之際，正值各科技公司在充滿挑戰的宏觀環境下削減技術預算。IBM 今年年初裁員約 3,900 人，截至今年 3 月當季營收增幅不足 1%。

IBM 聲明表示，收購 Apptio 將有利於自家旗下紅帽公司（Red Hat）業務、人工智慧（AI）產品組合和諮詢業務。Apptio 擁有逾 1,500 名客戶，並與亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和 Salesforce(CRM-US) 等雲端公司建立合作關係。

這筆交易象徵著 IBM 的最新舉措，這家擁有百年歷史的 IT 技術巨擘正在重新定位，專注於更新的 AI 和雲端等產品。

Apptio 成立於 2007 年，2016 年在那斯達克上市，並在兩年後被私募基金 Vista Equity Partners 以約 20 億美元價格買下，之後進行一系列擴張行動，包含買下雲端成本管理平台 Cloudability。

Apptio 的軟體在幫助企業管理支出上具有重要作用，這也是 IBM 亟欲強化的領域，事實上，Apptio 和 IBM 過去就曾經合作，幫助客戶利用數據改善業務決策。

