微軟併動視暴雪又邁進一步 FTC上訴遭法院駁回

微軟併動視暴雪 (Activision Blizzard) 之路再往前推進一步，針對聯邦貿易委員會 (FTC) 上訴要求兩家公司暫時停止合併，美國聯邦第九巡迴上訴法院周五 (14 日) 予以駁回，為美國遊戲產業史上最大併購案掃除又一道障礙。

上訴法院的裁定，代表微軟要併購動視暴雪，現在只剩下英國競爭及市場管理局 (CMA) 這道阻礙。英國反壟斷上訴法院預定 7 月 17 日開庭，討論兩家公司對 CMA 要求暫停合併案提出的質疑。

微軟有強烈動機在 7 月 18 日截止日前完成交易，因為時間一過，微軟需支付 30 億美元分手費給對方。

微軟總裁 Brad Smith 發布聲明說：「全球監管審議的馬拉松賽，又往終點線邁進一步了。」

兩家公司周五盤後股價聞訊上漲，動視暴雪 (ATVI-US) 勁揚 3.4%，微軟 (MSFT-US) 上揚 0.5%。稍早收盤，動視暴雪漲 0.6% 至每股 90.07 美元，微軟收高 0.75% 至每股 345.24 美元。

FTC 去年 12 月提告盼阻止這筆交易，並發布緊急禁制令阻止交易完成，FTC 主張，微軟若併下動視暴雪，可能讓某些遊戲變成 Xbox 平台獨家、或削弱動視暴雪在對手平台的體驗。對此微軟表示，會盡可能讓遊戲在更多平台上架。

舊金山聯邦法官本周二駁回 FTC 的主張，認為微軟可繼續推進收購動視暴雪一案，FTC 周三隨即提起上訴，希望推遲交易。然而最新判決依然駁回 FTC 訴求，讓 FTC 和主席麗娜汗 (Lina Khan) 再受打擊。

自麗娜汗上任以來，FTC 輸掉數起與科技公司的訴訟，包括未能阻止 Meta 收購虛擬實境健身新創 Within。

就在本周二判決出爐後，CMA 罕見給微軟再次修補的機會，根據彭博報導，微軟提議出售英國的遊戲雲端市場授權。CMA 周五另表示，已把發布最終法律命令的期限，延到 8 月 29 日。