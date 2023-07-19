美國反壟斷機構提出最新草案 嚴審數位平台合併案

美國反壟斷執法機構周三 (19 日) 發布最新指導原則草案，將對亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌等大型科技公司的合併計畫進行更嚴格的審查。

拜登政府對企業合併採取更強硬的立場，提出一些激進的挑戰。但上周在法庭上遭遇了兩次敗訴。未來幾個月，將在法院面臨多項挑戰，包括司法部反對捷藍航空 (JBLU-US) 收購 Spirit 航空 (SAVE-US)。

司法部和聯邦貿易委員會 (FTC) 發布的 51 頁指導方針雖未具體點名，但描述了亞馬遜在 2018 年收購視訊門鈴 Ring 等交易，並表示反壟斷機構應對這些交易進行審查。

指導方針草案指出：「平台業者同時也是平台參與者，因此存在利益衝突，因為它們有動力讓自有產品和服務相對於參與平台的其他競爭對手具有優勢，從而損害競爭。」

草案還規定，合併不應消除集中市場中的潛在進入者，也不應出現在企業收購案中，被收購者為收購者製造競爭對手的情況。

拜登政府的反壟斷執法凸顯了勞工問題，指導方針也反映出這一點。

指導方針指出：「如果雇主之間的合併可能大大減少對勞工的競爭，那麼勞動市場競爭的減少可能會降低工資或減緩工資成長、惡化福利或工作條件。」

該指南反映了 FTC 和司法部目前如何執行打擊非法合併的法律，該指南將取代 2010 年關於公司收購競爭對手的規定和 2020 年關於企業與供應商合併的規定。

拜登總統曾在 2021 年中的行政命令中敦促更新這些指導方針。在最終確定之前，這些草案將在 60 天內公開徵求意見。