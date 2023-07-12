那斯達克100指數特別權重調整7/24開盤前生效 有何影響？

那斯達克 100 指數將在 7 月 14 日宣成分股權重的「特別重新調整」(special rebalance，或特別重新平衡)，並於 7 月 24 日生效，希望解決指數權重幾乎一半集中在大型科技股的問題，這會造成哪些影響？

1. 什麼是特別重新調整？

在那斯達克 100 指數權重超過 4.5% 的個股，若加起來總市值超過 48%，就會啟動特別調整，讓總權重不要超過 40% 上限。那斯達克 100 指數曾在 2011 年和 1998 年針對權重進行特別調整。

根據 Refinitiv 統計至周一的資料，微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、特斯拉 (TSLA-US) 這些權重超過 4.5% 的個股，加起來的總權重合計達到 43.8%，調整過後，將降到 38.5%。

上述個股中，微軟權重最高，在那斯達克 100 指數占 12.91%，其次依據是蘋果 (12.47%)、輝達 (7.04%)、亞馬遜 (6.89%)、特斯拉 (4.5%)。富國銀行策略師表示，由於近期特斯拉股價一路上漲，導致五家公司的總權重突破 48%。

2. 標普 500 會跟進嗎？

根據標普道瓊指數公司，標普 500 指數的權重調整，發生在權重超過 4.8% 的個股，加起來總權重超過 50%。

在標普 500 指數中，目前只有蘋果和微軟的權重超過 4.5%，而前五大企業剩下三家分別是亞馬遜、輝達、特斯拉，這五家的總權重目前為 22.2%，並未達到調整門檻。

標普發言人表示，不會對其他指數供應商的調整行為、或是標普指數本身任何潛在的改變加以評論。

3. 哪些股票權重可能提高？哪些可能調降？

富國的指數策略師預測，以下個股在那斯達克 100 指數的權重可能提高，包括：星巴克 (SBUX-US)、億滋 (MDLZ-US)、Booking Holdings(BKNG-US)、Gilead Science(GILD-US)、Intuitive Surgical(ISRG-US)、亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US)、Automatic Data Processing(ADP-US)。

至於權重可能被調降的，除了微軟、蘋果、輝達、亞馬遜、特斯拉以外，Meta Platforms(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 也可能入列。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「愈小的公司，在整個指數所占的權重可能提高。基金經理人將需要增持這些小型股，以提升表現。」

4. 抑制大型科技股漲勢

蘋果市值曾在上個月觸及 3 兆美元，受到權重調整消息影響，周一下跌 1%，微軟、Alphabet 和亞馬遜跌幅介在 0.7% 到 2.5%，四檔股票周二僅蘋果續跌。

權重調整將迫使追蹤那斯達克 100 指數的投資基金，必須調整手中的投資組合，透過出售股票讓持股權重跟著下降。追蹤該指數的基金，例如規模 2000 億美元的景順 QQQ ETF，預料將受到影響。