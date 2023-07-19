台灣酒類輸入中國卡關 國庫署：目前仍有6家業者遭禁

中國大陸去 (2022) 年 12 月無預警禁止台灣酒品輸入，並要求部分業者補件，其中有 8 家業者遭禁止進口；財政部國庫署今 (19) 日表示，8 家遭禁止輸入的業者中目前僅金酒、金車完成補件後已恢復進口，但仍有 6 家遭禁止進口。

中國海關總署去年 12 月無預警宣布，暫停部分台灣產製酒類輸入，其中有 8 家被禁止輸入中國，目前僅 2 家完成補件並獲准許恢復進口，亦即仍有 6 家業者持續遭禁止輸入。

國庫署表示，遭禁止進口中國的 8 家業者分別為：金酒、金車、台酒、雲山、臺虎精釀、舜堂萊嘉、緻品、傳奇等，目前僅金酒、金車 2 家完成補件後恢復進口中國。

國庫署官員說，6 家仍遭禁止進口的業者中，包括台酒、舜堂萊嘉、雲山表明無意願補件；緻品、臺虎精釀、傳奇仍有意補件申請恢復輸入中國。

另外，為行銷國產優質認證好酒，財政部邀集 8 家優質酒廠參加「2023 台灣美食展」在 8 月 4 日至 8 月 7 日期間，於台北世貿一館展出獲獎認證酒品。

財政部規劃在「2023 台灣美食展」設置瓊漿玉露館，展示國內外獲獎的認證酒品，邀請福祿壽國際酒品股份有限公司、大鵰生技、禾宏生技酒廠、南投縣信義鄉農會、台中市霧峰區農會、苗栗縣大湖地區農會、中福酒廠、台灣菸酒等 8 家認證業者共同展售多款認證酒款。

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