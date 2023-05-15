去年進口酒量326百萬公升 啤酒占比76%居冠

進口酒類在我加入 WTO 百家爭鳴，根據經濟部統計，酒類進口量 2012 年約 190 百萬公升，2022 年則增加至 326 百萬公升，平均年增幅約 5.6%，以酒類來說，啤酒進口比重約 7 成 6 為居冠；如以進口值來看，威士忌近年進口值超過百億元，高居各酒類之冠。

經濟部統計處分析，近 10 年來除 2013 年 3 月 1 日起，因實施酒後違規駕車加重處罰罰鍰政策影響，導致我酒類總需求量降至 685 百萬公升，2020 年則因疫情重創餐飲市場而抑制酒類消費需求，需求量也降為 691 百萬公升外，其他年度均維持在 706 至 755 百萬公升之間，相當於 282 至 302 座國際標準游泳池蓄水量。

除了國產酒類，隨著我加入 WTO 會員開放後，在酒商積極推展並逐漸打入夜間通路市場 (夜店、酒吧)，加上隨國人所得水準提高，對高價酒類接受度提升，進口酒已逐步成為我國飲酒文化之重要核心。

經濟部統計，進口酒進口量由 2012 年的 190 百萬公升大幅增加，截至 2022 年已攀升至 326 百萬公升，平均年增 5.6%，這也壓縮國產酒市場，國產酒量同期間由 537 百萬公升減少至 392 百萬公升，平均年減 3.1%，而出口量亦由 13 百萬公升降至 11 百萬公升。

以酒的種類來看，進口酒數量以啤酒占 7 成 6 為大宗，近 10 年平均成長 5.6%，其中來自中國大陸占比超過 5 成居冠，且中國已經連續 4 年為主要進口來源，荷蘭占比 25.3% 居第二。

其次則是葡萄酒，進口量 24 百萬公升，年增 4.6%，以法國為主要進口來源、占比約 27%；威士忌則以進口量 23 百萬公升排名第三，年增 1.4%，主要以英國逾 9 成為主要進口來源國。

以進口值來看，威士忌進口值 168 億元、占比達 44.5% 高居各酒類之冠，年增 8.5%，對進口值成長貢獻 3.8 個百分點，有逾 9 成進口來自英國；其次為葡萄酒進口值 83 億元、占 22.0%、年增 12.0%，貢獻 2.5 個百分點，以法國逾 5 成為主要進口來源國。

至於啤酒進口值 68 億元占比 18.1% 排名第三，年增 7.7%，貢獻 1.4 個百分點，以中國大陸、荷蘭分別占 41.7% 及 31.1% 為主要進口來源。



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