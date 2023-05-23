遭蒙大拿州全面封殺 抖音怒告禁令違憲：下令純靠臆測

美國蒙大拿州 (Montana) 上周三 (22 日) 禁止抖音，成為美國第一個全面禁用抖音的州，抖音母公司字節跳動 (ByteDance) 周一已在該州地方法院對州政府提起聯邦訴訟。

字節跳動代表律師主張，州政府的禁令剝奪言論自由，違反第一修正案，且多方面違反美國憲法，應以聯邦先占原則，判與聯邦法相衝突的州法為無效。

蒙大拿州以中國政府可利用抖音進行情蒐為由，下令自 2024 年 1 月 1 日起全面禁止抖音，屆時蘋果和谷歌的 app 商店將不能對蒙大拿州用戶提供下載抖音 app，但目前尚不清楚蘋果和谷歌如何遵循禁令。

蒙大拿州州長 Greg Gianforte 稱該禁令為重要措施，「旨在推進我們共同的優先事項，即保護蒙大拿人免受中國共產黨的監視。」

抖音蒙大拿州關於「中國政府可獲取抖音用戶數據，以及抖音讓未成年人接觸有害線上內容」的指控提出異議。

抖音律師表示，該州政府沒有引用任何證據來支持這些指控，純以臆測推斷並忽視原告「既沒有也不會與中共政府共享美國用戶數據，且已採取用戶隱私與安全實質性保護措施的事實」，這些保護措施包括美國用戶數據默認儲存在美國，且建立防護網保障用戶安全。

抖音執行長周受資今年 3 月遭美政界人士嚴厲質疑，該公司試圖藉著與美科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) 的合作來緩解外界擔憂，此外也開發位於德州的基礎設施以儲存與處理美國用戶數據。