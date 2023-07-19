法國興業銀行長期從事外匯分析的宏觀策略師 Kit Juckes 週二 (18 日) 表示，美元過去 8 個月以來的跌勢可能意味著，美元可能很快抹去新冠疫情爆發後的所有漲幅。

追蹤美元兌一籃子 6 種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 週二小幅走高，上漲 0.1% 至 99.96，但週一，該指數觸及 2022 年 4 月中旬以來最低。該指數早在 2020 年 12 月曾短暫跌破 90，創下 2 年多來新低。

美元出現去年 11 月以來最嚴重的跌勢，許多策略師和投資者表示，美元這一全球主要儲備貨幣的轉折點終於即將到來。

Juckes 週二發布的一份報告中表示，美元在過去八個月裡的下滑可能意味著，美元在新冠疫情暴發後取得的所有漲幅很快將消失殆盡，因為市場預計聯準會將在今年結束本輪升息循環。

法興：美元可能很快抹去新冠爆發後的所有漲幅 (圖片：shutterstock)

過去一週，投資人對美國利率前景的預期發生了變化。繼上週美國 6 月份消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 通膨數據低於預期後，許多投資人預計聯準會下次召開政策會議時只會再升息一次。

根據 CME 的 FedWatch Tool 最新數據，交易員預期聯準會 7 月份升息的可能性接近 100%，但他們也認為，聯準會在明年 1 月份利率會議上降息的機率已超過 40%

Juckes 稱：「就像矽谷銀行小型危機爆發前的 1 月和 2 月份一樣，市場預計聯準會利率將觸頂，相對利率將進一步收窄。如果沒任何意外破壞這些預期 (好比美國經濟增長又一次意外上行，或者歐洲經濟增長進一步令人失望)，我預計美元指數將進一步向 2020 年底低點逐步靠攏。」

然而，Juckes 表示，美元不會直線下跌，而且將需要美國和其他主要經濟體的利率進一步趨同。

華爾街引發了一股美元看跌潮，市場面臨的另一個重要問題是，美元指數在 2022 年 9 月底觸及的峰值是否將標誌著一個長期周期性頂峰，當時美元指數接近 115，為 20 多年來的最高水平。Juckes 稱，自 2007 年以來，美元的低點不斷上移。

Juckes 注意到的另一個問題是，美元和人民幣可能同步走軟。他預計到今年年底，人民幣兌美元匯率將升至 1 美元兌人民幣 7.40 元，這是人民幣約 15 年來前所未見的水平。

報導指出，雖然美國消費者可能會看到進口商品價格上漲，國際旅遊變得更加昂貴，但美元疲軟也可能有助於提振美股，因為出口商的利潤會因美元下跌而到提振，全球經濟衰退的可能性也有所降低。