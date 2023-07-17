福特汽車調降電動F-150 Lightning皮卡車價格 最高降價1萬美元

福特汽車 (F-US) 周一 (17 日) 調降其電動 F-150 Lightning 皮卡的價格，聲稱其提高產量和降低電池礦物成本的努力已獲得回報。

福特表示，部分最便宜版本的 Lighting 的價格將下降近 10000 美元。所有版本的價格、包括頂級白金版，將比 3 月設定的水平至少下降 6000 美元。

自 2021 年發表以來，福特已多次提高 Lightning 的價格，理由是供應限制以及電動卡車電池所用礦物的價格大幅上漲。近幾個月來，福特一直努力提升卡車產量，工廠升級預計將於秋季完成，產量將增加 2 倍。

福特表示，生產 Lightning 電動車的迪爾伯恩工廠將關閉數周，同時進行生產升級。

增加 Lightning 和其他福特電動車的產量，一直是 CEO 法利今年的首要任務，但提高產量的努力並不順利。福特在第 2 季僅售出 4466 輛 Lightning，因為 2 月一輛剛剛完工的卡車發生火災，導致該公司停產 5 周。

2021 年發表時，Lightning 的最低價格版本操作版 Pro 售價約為 40000 美元。該價格多次上漲，3 月達到約 6 萬美元；周一的降價將入門級卡車的標價降至約 50000 美元。

最昂貴的 Lightning 版本長程 Platinum 現在起價約為 92000 美元，低於剛剛之前的 98000 美元以上。

福特將於 7 月 27 日美股收盤後公布第 2 季財報。