藥華藥罕見病患精準行銷 攜美商VIZURO導入因果AI

AI 成為全球生技產業發展顯學，藥華藥 (6446-TW) 自今年第二季起攜手美商 VIZURO，運用 AI 人工智慧進行數位轉型計畫，將因果 AI(Causal AI) 運用於罕見疾病患者的精準行銷。

藥華藥旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg)2021 年 11 月獲美國核准用於罕見血癌真性紅血球增多症 (PV) 並上市銷售。VIZURO 首先協助藥華藥從保險給付資料庫及大數據平台中，利用因果模型篩選並瞄準美國潛在使用 Ropeg 的病患，預期將大幅提升銷售績效，成為藥華藥擴大美國市場的銷售新利器。

VIZURO 聯合創辦人暨執行長魏宇峰表示，依照過去協助武田、羅氏等國際大藥廠經驗，導入 AI 行銷計劃半年到一年，可以提高約 15% 的銷售數字，而應用在罕見疾病患者，預期成效會更顯著。

魏宇峰說明，AI 技術在預測與生成的應用進展很快，但是在需要人做決策的商務領域則需要進一步運用因果模型，其結果才具有可解釋性以及可行動性。

藥華藥導入因果 AI 進行精準行銷計畫，第一步是運用演算法從大數據中篩選病患類型、就醫次數和紀錄，接著找到藥品潛在使用者，更要找出因保險作業時間過長導致未能獲得藥品的病患，讓銷售團隊可以加強與病患所在的醫院、及開立處方的醫師溝通。

其次，AI 在監控病患用藥過程是否都順利獲得保險給付的同時，也持續觀察病人的用藥行為與反應，並歸納不同醫生的開藥模式進行預測與分類，最終實現藥品的全通路行銷 (Omnichannel)，為不同醫師與病患打造相應行銷策略，確實提高行銷績效。

藥華藥指出，Ropeg 在美國 NCCN 指南中升級為 PV 的首選藥物，保險給付天數縮短；長期臨床研究數據更顯示使用 Ropeg 對病患的正面影響，加上 AI 精準行銷助力，預計將促成美國市場下半年用藥人數呈現陡峭成長曲線。