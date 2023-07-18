群聯推自主研發AI服務方案 凌華、技鋼為首批認證合作夥伴

群聯 (8299-TW)今 (18) 日宣布推出自主研發的 AI 服務方案「aiDAPTIV+」，為整合 SSD 的 AI 運算架構，首波應用場景 aiDAPTIV+ AOI 光學檢測系統，已有近 10 家的 SMT 夥伴與客戶導入服務，凌華(6166-TW)、技鋼皆為首批認證的合作夥伴。

群聯近幾年已透過將 AI 技術導入 NAND 控制晶片與演算法裡，提升 NAND 儲存方案的運算效能與可靠度；同時也建置數據科學團隊，開發並應用相關 AI 技術，建置世界級的驗證實驗室，加速儲存方案快速導入各種 PC、手機、汽車、伺服器、電競等應用。

群聯自主研發的 AI 架構「aiDAPTIV+」將大型 AI 模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與 SSD 協同運行，以達到在有限的 GPU 與 DRAM 資源下，最大化可執行的 AI 模型，預計能有效降低提供 AI 服務所需投入的硬體建構成本。

該 AI 架構首波應用場景為全球首款導入整合 SSD 協同運算的量產 aiDAPTIV+ AOI 光學檢測系統 (簡稱 Phison aiDAPTIV+ AOI 服務)，助力 SMT 工廠加速進入工業 4.0，並進一步提升檢測精準度，消除人力檢測所導致的不穩定性。

群聯的 aiDAPTIV+ AOI 服務能適用於各種 SMT 產品線，包含 SSD、顯示卡、DRAM、主機板等，目前已有將近 10 家的 SMT 夥伴與客戶導入服務，提升客戶與 SMT 廠既有 AOI 系統的準確率，並降低因人員失誤產生的逃脫率至 10 DPPM 以下，大幅提升直通率達 99% 以上。

凌華科技邊緣運算平台事業處總經理陳少華表示，與群聯在工業儲存應用方面已有多年合作經驗與默契，近期更攜手布局 AI 應用市場。群聯已將 AI 機制導入 NAND 控制晶片設計，再搭配凌華新一代的 NVIDIA Jetson Orin 平台，可提供工控與 AI 領域客戶更完整可靠的方案。

目前凌華的邊緣 AI 推論平台 DLAP-211-Orin Nano 以及 DLAP 211-Orin NX，已成為群聯自主研發的 aiDAPTIV+ AOI 自動光學檢測系統首批認證邊緣運算設備，未來將持續擴大合作。

