中芯國際兩年內二度換帥 新董事長有大基金背景

中國晶圓代工龍頭中芯國際 (688981-CN) 週一（17 日）晚間發布公告，高永崗辭任董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員劉訓峰獲委任為董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，自週一生效，為中芯國際兩年內二度換帥。

據《第一財經》報導，劉訓峰具國家大基金背景，中芯國際在 5 月 11 日的公告顯示，國家集成電路產業投資基金公司（大基金）推薦的劉訓峰，出任董事、執行董事、副董事長及董事會提名委員會成員，人事變動自 5 月 11 日起生效。換句話說，從劉訓峰加入董事會到擔任掌門人，僅用了幾個月的時間。

公開資料顯示，劉訓峰現年 58 歲，為西安交通大學管理科學與工程專業博士、中歐國際工商學院工商管理碩士、華東化工學院（現稱華東理工大學）化學工程系反應工程專業碩士及教授級高級工程師。劉訓峰擁有逾 30 年企業管理經驗，曾任上海華誼集團黨委書記及董事長、上海華誼控股集團董事長。

值得關注的是，這是中芯國際在兩年內二度更換董事長。在 2021 年 9 月，周子學辭任董事長及董事會提名委員會主席職務，時任中芯國際財務長的高永崗，獲委任為代理董事長，並於 2022 年 3 月 17 日正式被任命為董事長。周子學辭職前已擔任董事長六年。

從時間上計算，高永崗擔任正式出任董事長的時間也僅 16 個月。對於高永崗辭職的原因，中芯國際並未具體說明，但中芯國際在公告中說，高永崗已確認其與中芯國際董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請該公司股東注意。

事實上，變動頻繁的不只是中芯國際「一把手」，周子學辭任兩個月後，副董事長蔣尚義辭任副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員。同時，執行董事兼共同執行長梁孟松退出董事會。去年 8 月 11 日，中芯國際又宣布，共同執行長兼執行董事趙海軍辭任執行董事，將專注於履行共同執行長職責。

中芯國際也無法避免產業下行周期的影響。今年 5 月，中芯國際揭露的第 1 季財報顯示，第 1 季營收約人民幣 102.09 億元，年降 13.9%，歸母淨利潤約 15.91 億元，銳減 44%。中芯國際表示，主因是晶圓銷售量減少與產能利用率下降。