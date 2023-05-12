中芯國際看好本季出貨量 股價應聲大漲近6%

中國晶圓代工龍頭中芯國際 (688981-CN) A 股股價周五（12 日）盤中大漲近 6%，雖然中芯國際第 1 季歸母淨利銳減 44%，但該公司看好第 2 季產能利用率與出貨量。

據《第一財經》報導，中芯國際周四表示，上季營收為人民幣 102.09 億元，較一年前下降 13.9%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為 15.91 億元，驟降 44%；毛利率為 20.8%。

中芯國際對於業績變化的解釋是：晶圓銷售量減少與產能利用率下降。在中芯國際上季晶圓收入中，智慧手機營收的比率為 23.5%，物聯網為 16.6%，消費電子為 26.7%，其他營收為 33.2%。

中芯國際說，預估第 2 季產能利用率與出貨量都會比第 1 季高，銷售收入預測比第 1 季增加 5%～7%，毛利率則介於 19%～21%。

中芯國際 A 股股價周五盤中聞訊勁漲近 6%，報人民幣 56.1 元，成交額超過 11 億元。中芯國際 H 股股價也勁揚近 3%，報 20.75 港元。

不過，中芯國際對市場回暖的時間點依然比較謹慎，表示雖然本季營收可望觸底回升，但下半年回升幅度不甚明朗，整體來說，尚未看到市場全面回暖。因此，中芯國際維持全年指引不變。