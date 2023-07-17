【量大強漲股整理】AI股漲翻後，網通、電力股接棒演出，熱商機爆發下 可鎖定誰最有潛力?

美國通膨持續降溫，美國六月 CPI 及 PPI 數據優於預期，美元指數近期屢創

新低，台幣更在上周連三天回升，資金持續回流台股下，加權指數續攻，在 AI 概念股、金控族群帶動下，由黑翻紅，盤中最高來到 17346.66 點，越過前高，改寫 15 個月新高，尾盤在台積電拉抬下，漲 50.58 點，收 17334.29 點，成交量 3893 億元，櫃買指數則漲 0.77 點，收 225.15 點。

看一下三大法人: 外資買超 30.45 億元；投信賣超 18.26 億元；自營商賣超 8.83 億元，三大法人合計買超 3.34 億元。

台股不僅日線出現五連紅走勢，量能維持在三千億元以上，更改寫新高，符合我們預期，更說明落後的買盤也開始積極進場，外資由賣轉買超三天，超過三百億元，台股更在上周爆量後指數持續走高，顯示換手成功，有利漲勢延續，短線將隨時上攻，並挑戰去年 3 月下旬高點 17770 點，由於台股站穩所有均

線，目前短、中、長期均線向上，多頭排列，，技術面轉強，重回多頭格局。

本周將關注，AMD 執行長蘇姿丰訪台，AI 相關題材族群依舊是盤面焦點，

台指期結算；6 月營收已公告完畢，季報陸續接棒登場到 8 月中旬，各家上市櫃公司也將同步召開法說，權王 (2330-TW) 台積電在本週四舉行法說會，另外美國聯準會又將於 7/25-7/26 召開會議，升息話題亦會左右全球金融市場。

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