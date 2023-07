上半年僅一部電影全球票房突破10億美元

在好萊塢編劇、演員齊力為自身權益抗爭之際,全球電影今年上半年成績慘淡,《超級瑪利歐兄弟電影版》是唯一票房突破 10 億美元大關的電影。根據 Box Office Mojo 數據,全球票房收入近 14 億美元。

排名第二至五的電影分別是:《星際異攻隊 3(Guardians of the Galaxy Vol. 3)》、《玩命關頭 X(Fast X)》、《蜘蛛人:穿越新宇宙 (Spider-Man: Across the Spider-Verse)》、《小美人魚 (The Little Mermaid)》,事實上,這是僅有的五部票房突破五億大關的電影。

對於在 2021 年和 2020 年因疫情停擺後,似乎正在緩慢復甦的電影來說,這是一個有點令人不安的跡象。2022 年,3 部電影突破了 10 億美元的門檻,另外三部電影的收入遠超 8 億美元 。

若比較疫情前的 2019 年,這一差距更大,當年,共有 9 部電影突破了 10 億美元關卡。雖然觀眾對翻拍、重啟、續集和超級英雄的審美疲勞,被認為是今年票房不佳的原因,但 2019 年的當紅影片,每一部都是續集、重啟或 基於現有 IP 的新製作。

幸運的是,今年才剛剛過半,一些令人興奮的新電影即將上映。

Comscore 的 Paul Dergarabedian 在談到夏季票房時表示,現在就對電影業最終成功或失敗做出任何重大宣布,還為時過早。「好消息是,夏季一些最熱門的電影即將上映。」

Paper Airplane Media 執行長 Mike Polydoros 認為,夏季下半年看起來非常強勁,比去年好得多。 「如果 2023 年總票房接近 100 億美元,我不會感到驚訝。」