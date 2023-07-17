專家：美元將落入長期跌勢

隨著美國通膨降溫，市場猜測美聯準會 (Fed) 很快將停止升息，也帶動美元下跌。不少專家認為，美元的轉捩點終於來臨了。

美元如今正處於一年多以來的新低水準。美元空頭認為，Fed 降息是無可避免的，市場共識是降息將發生在 2024 年某個時候，這也將對全球經濟和金融市場造成深遠影響。

G10 策略主管 Steven Barrow 表示，美元進入持續多年的下跌趨勢，部分原因是 Fed 的緊縮週期將轉變為寬鬆週期，即使其他央行也在降息，但這仍會拉低美元匯率。

美元長期貶值將降低發展中國家的進口價格，有助於緩解這些國家的通膨壓力。同時，美元走軟也會會促進美國公司的出口，進而對其它國家的出口造成壓力。

Amundi 資產管理公司貨幣策略總監 Paresh Upadhyaya 表示，從估值角度來看，美元仍然被嚴重高估。她也提到了美元微笑理論，即美國陷入嚴重衰退或強勁擴張時，美元通常會上漲，但在溫和增長時期，則會下跌。「如果美國經濟實現軟著陸，最有可能的就是看見美元走弱。」Upadhyaya 說道。

資產管理公司 Eurizon SLJ Capital 執行長 Stephen Jen 也曾表示，Fed 似乎已經準備好贏得抗通膨戰爭，而不會導致美國經濟陷入嚴重衰退。對於美元來說，這可能是則壞消息，並為外匯市場帶來衝擊。

「一旦 FOMC 對通膨的集體看法得到修正—我認為這將很快就會發生，美元將以更快的速度貶值，它將失去周期性支撐。」Jen 說道。