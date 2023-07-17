〈台股盤前〉AI炒熱多頭 留意觀望氣氛短線先看月線支撐

美國通膨數據報喜，帶動美股三大指數收紅，法人表示，在台積電 (2330-TW) 法說及 FOMC 會議在即，預料市場將再度陷入觀望，但只要大盤月線有撐，預期在 AI 題材拉抬下，多頭仍可維持一定動能。

法人資金回補帶動台股大漲，大盤指數上周重回前波高點 17346.32 點附近，僅差不到百點，三大法人攜手合計買超 366.61 億元，外資回補 291.01 億元，自營商加碼 74.70 億元，投信小幅回補 0.91 億元，扭轉連續四週賣超情勢。

從技術面來，加權指數再度站穩短中長天期之上，突破關鍵壓力翻多，表現強勢，震盪過後有機會挑戰前高。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，市場對於 AI Server 的需求不斷提高，雲端服務供應大廠也持續擴大資本支出，推升今年 AI 伺服器出貨量年增率上看 70%。

另外，其他相關包括 PCIe Retimer、銅箔基板、ABF、散熱、機殼、導軌等也同步受惠，建議以由上而下選股，挑選下半年營收年增轉正與 2024 年獲利成長股。

孫傳恕認為，AI 題材具有實質面支撐，與過往的原宇宙概念不同，但因為目前由 AI 獨強，不少個股股價短線漲幅已大，且科技股成交比重已超過 70%，波動或拉回走勢難免。

安聯投信認為，數據顯示美國聯準會對抗通膨行動已有成果，淡化鷹派政策前景，風險情緒回升推動類股普遍走高，而具有長期發展趨勢主題領域亦逐步重回布局主軸，又以 AI 等尤為強勁。

安聯投信台股團隊表示，這段時間就優先觀察法說展望；由於從營運數字上來看，需求高度集中在 AI 應用這塊，其他非 AI 需求部分都還是很差，但因 AI 整個占比還很小，所以外界會比較著重在未來展望以及應用領域。

展望後市，安聯投信提醒，短線上要留意評價面，市場主軸還是圍繞在 AI。此外下半年市場方向在 AI 應用相關與受惠台電標案的儲能電網主軸，在需求挹注下將推升成長動能。

