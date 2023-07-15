大立光法說、美公布6月CPI、鴻海分手Vedanta 本周大事回顧

大立光本周召開法說會，會中指出，手機廠現階段看法仍悲觀，高階潛望式鏡頭出貨也有些微遞延，美國勞工部也在周二公布最新 6 月 CPI 數值，優於市場預期，也讓外界看好聯準會即將結束升息周期，另外，鴻海本周宣布退出與印度集團韋丹塔 (Vedanta) 價值 195 億美元的合資案，以下為本周大事預告：

〈大立光法說〉手機客戶普遍悲觀 客戶考慮導入潛望式鏡頭

大立光 (3008-TW) 週四召開法說會，執行長林恩平指出， 手機廠現在還是蠻悲觀，但幾乎各手機廠都有思考導入潛望式鏡頭，7 月、8 月客戶拉貨逐月攀升，有進入市場需求旺季效應，但潛望鏡頭因配合的感測器良率不佳影響，出貨進度稍微往後移。

美 6 月 CPI 年增 3% 創逾兩年來新低 帶來 Fed 結束升息周期曙光

美國勞工部周二公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，連續第十二個月下降，優於市場預期的 3.1%，也低於前 4%，創 2021 年 3 月以來新低；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.8%，低於市場預期的 5% 和前值的 5.3%，也創 2021 年 10 月以來新低。6 月報告顯示通膨全面降溫，給聯準會 (Fed) 很快結束幾十年來最激進的升息周期帶來新的希望。

鴻海分手 Vedanta 將持續在印度尋求其他合作夥伴

鴻海 (2317-TW) 周一針對印度半導體布局發出最新聲明，表示將不再參與跟印度跨國礦業集團 Vedanta 集團的合作，但仍會持續推動印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元的合作夥伴關係。

台積電 Q2 營收 4808 億元達標 季減 5.4%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周一公布 6 月營收 1564.04 億元，月減 11.4%，第二季營收 4808.41 億元，季減 5.46%，符合財測預期，上半年累計營收 9894.74 億元，年減 3.5%。

台塑集團 Q2 營收 3467 億元 純益季減 6 成台塑化轉虧

台塑四寶周一公布 6 月與第二季業績，集團第二季營收 3467.52 億元，季減 10.1%，營業利益轉為虧損，稅後純益 16.87 億元，季減 60.9%，台塑化由盈轉虧。

台塑集團 6 月營收 1146.5 億元，月減 5.2%、年減 36.7%，上半年營收 7324.1 億元，年減 24.5%，營業虧損 92.95 億元，較去年同期轉虧，稅後純益 95.64 億元，年減 91.3%。

〈南亞科法說〉李培瑛：需求 Q2 築底 下半年逐步改善

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 周一召開法說，總經理李培瑛指出，第三季 DRAM 產品價格有漲有跌，整體價格跌幅收斂、銷售量微幅增加，產業需求已於第二季築底，下半年有機會逐步改善，預期第四季供需可望恢復平穩。